“Yo vivía para mis hijos, es imposible que me pase esto”

Dentro de una semana, Emilio Rubén Peralta volverá a tener la chance de contar su verdad. Hasta entonces, sólo hay una declaración suya, es la que figura en el escrito del fiscal de instrucción de Cuarto Turno, Daniel Miralles, que lo acusó de filicidio. Allí, Emilio Peralta niega haber sido el autor del crimen de su hijo: “Es imposible que yo haga una cosa de esas”, dijo en Tribunales. Habrá que ver si las tres juezas de la Cámara Primera del Crimen y los jurados populares le creen o consideran que hay elementos suficientes para condenarlo. Tal como llega acusado, y si se mantiene la figura de homicidio calificado por el vínculo, Peralta tiene una opción de hierro: la libertad si es inocente o la cadena perpetua si se lo declara culpable. El vecino de General Cabrera de 58 años que reconoció consumir de 4 a 5 litros de vino por día está acusado de haber dado muerte a su propio hijo en la madrugada del 28 de marzo de 2015. Esa noche, padre e hijo habían estado de copas en el bar La Farola, de Cabrera. Uno se retiró del bar antes, pero ambos terminaron encontrándose en la vivienda y en la cama que compartían, porque debido a los apuros económicos, dormían en la misma cama. Así lo reconoció el changarín. Vivían con lo puesto, y cuando a Peralta no le alcanzaba la plata, su hijo Javier lo socorría con algo de dinero. ¿Qué fue lo que pasó esa fatídica madrugada? ¿Qué podría desencadenar una furiosa reacción de un padre contra un hijo? La primera vez que el principal sospechoso del crimen fue llevado ante las autoridades, se abstuvo de prestar declaración. En una segunda oportunidad habló y esta fue su estrategia defensiva. “El 27 de marzo eran aproximadamente las 12.30 del mediodía, llegó mi hijo Javier de trabajar y me dijo que fuéramos a comprar los remedios míos. Fuimos, y después fuimos a llevar unas jaulas a unos conocidos. Al rato fuimos a comprar carne pero no llegamos, pasamos frente a un bar de Juan Foggia y ahí nomás nos bajamos. Estuvimos hasta cerca de las 13.30 tomando vino. De ahí nos fuimos a otro bar de Moyano en el Boulevard y estuvimos hasta las 17 o 18 tomando, cantando y bailando en un cumpleaños”. Hasta ahí su relato no menciona nada extraño, al menos para la vida de este jornalero habituado a desayunar “huevos fritos con vino” y capaz de despachar varios litros de alcohol por día. Peralta mencionó que ya estaba bastante borracho, por eso su hijo Javier lo llevó a dormir a su casa, en calle Bartolomé Mitre 661, de General Cabrera. “Me despierto a las diez de la noche y veo que mi hijo no estaba en mi cama, ya que siempre dormimos juntos, entonces lo salí a buscar. Lo salí a buscar por todo el barrio hasta que lo encontré en la casa de una familia amiga, donde todas las noches solemos ir a tomar”. Según el relato, allí estuvieron bebiendo una hora, hasta que cerca de la 1 de la madrugada decidieron continuar la ronda de copas en el bar La Farola, donde estaban festejando un cumpleaños. “Pero nos tuvimos que ir a cambiar y bañar porque no estábamos con la ropa adecuada”, dijo y agregó que después regresaron al bar La Farola. “En un momento Javier fue a buscar a un primo y regresó enseguida solo al bar. Aclaro que en ese momento yo ya estaba muy tomado, borracho mal. Es más, ese día ya me había mamado tres veces. Calculo haber tomado entre cuarenta y cincuenta copas de vino en todo el día”. El imputado aclaró que no fue esa la única bebida que tomó, sino que ya entrada la noche empezó a mezclar el vino con ginebra, gancia, fernet y whisky. Nada hacía presumir un altercado o una pelea. Nada, salvo el alcohol que no dejaba de correr. “Me invitaron a cantar. Agarré la guitarra y me puse a cantar con mi hijo Javier. Después cantaron los de Deheza, los de Carnerillo y después empezó a tocar la orquesta. Luego el chango mío pidió un tema que me gusta a mí y empezamos a bailar, yo bailaba con él. Llegó un momento que ya no podía ni caminar y alguien, creo que mi hijo, me sacó afuera para llevarme a mi casa”. A esa altura, dijo, ya no podía bajar las escaleras, así que optaron por sacarlo por el costado del bar. “Fue ahí donde me caí y la gente se reía”, recordó Peralta. “Alguien me ayudó a levantarme pero no me acuerdo quién. De ahí en adelante no me acuerdo más de nada. Sólo recuerdo encontrarme junto a los policías que me trajeron a la cárcel y yo les preguntaba qué había hecho, por qué estaba detenido. Ellos me decían que ahí adentro me iba a enterar”. Para el jornalero, no hay modo que él sea el autor del crimen de su hijo. “Yo vivía para mis hijos, cantaba junto con ellos, dormía junto con Javier y con otro de mis pibes porque estaban separados, laburábamos juntos los tres. Nunca, jamás, tuve una pelea o discusión con mis hijos. “Es imposible que me pase esto, me cuesta mucho creer. No sé lo que pasó con mi hijo, pero es imposible que yo haga una cosa de esas”. El juicio por jurado popular contra Emilio Rubén Peralta arrancará el martes que viene en los Tribunales riocuartenses y, según la actitud que tome el acusado podría durar una sola jornada (en caso de que exista una confesión), o podría extenderse a lo largo de la semana hasta llegar a una decisión. FUENTE: PUNTAL