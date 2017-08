Violencia de género: fiscal de Laboulaye actuó de oficio

La Fiscalía de Laboulaye actuó de oficio ante la gravedad de un caso de violencia de género, en el cual una mujer fue rociada con nafta por su pareja y, pese a la situación de peligro latente para su vida, no quiso realizar la denuncia. El fiscal Enrique Berger dijo que ante esta situación dispuso actuar de oficio, más allá de la decisión de la mujer, por lo que el Juzgado de Violencia Familiar dispuso una serie de medidas restrictivas para el novio de la víctima, con la entrega de un botón antipánico. El incidente ocurrió hace unos meses, pero tomó estado público ante el resonante hecho en el que un hombre de 36 años se encuentra en estado desesperante en nuestra ciudad, tras sufrir quemaduras de tipo B en el 70 por ciento de su cuerpo cuando mantenía una violenta discusión con su pareja. “El Poder Judicial debe tomar el toro por las astas, aunque la víctima no quiera hacer nada, porque muchas veces no puede discernir lo que sucede y lo único que hace es proteger al agresor”, afirmó Berger a PUNTAL. El fiscal dijo que la policía acudió al domicilio de la mujer y fue derivada al Hospital Regional Ramón J. Cárcano, donde la atención médica ratificó el estado de riesgo para la joven, que refería que su pareja la quería prender fuego y matarla, aunque decidió no realizar la correspondiente denuncia. Recordó que la pareja de la mujer tenía antecedentes penales de violencia, lo que constituía una situación latente de peligro. La pericia psicológica estableció que la mujer estaba en una situación de peligro extremo y necesitaba protección. El agresor fue imputado de amenazas, coacción y lesiones leves, aunque no fue detenido. FUENTE: PUNTAL