Villa Valeria: Fue atacado por una Yarará, mirá como se salvó

El hecho ocurrió este martes por la mañana cuando un trabajador rural se encontraba realizando trabajos con hacienda y fue sorprendido por una serpiente ponzoñosa que alcanzó a morderlo en una pierna, afortunadamente la víbora no alcanzó a inyectarle el veneno y a las pocas horas esta persona fue dada de alta sin mayores complicaciones. Guillermo Telleria (43), trabajador rural oriundo de Villa Valeria, se encontraba realizando trabajos en un campo con zona de monte ubicado a unos 14 km de esta localidad cerca del cauce del Rio Quinto, al bajarse del caballo el hombre recibió el ataque de la serpiente que mordió en primer lugar la bota de potro con la cual estaba calzado, allí habría inyectado una carga de veneno que no alcanzo a tener contacto con la piel. La víbora volvió a atacar y en esta oportunidad atravesó el calzado con lo cual Telleria resultó lesionado, y dio aviso a otros peones rurales quienes de inmediato lo trasladaron al Hospital provincial de Huinca para el tratamiento con suero antiofídico. Según señaló el Lic. Carlos Pappano a Puntal, el paciente ingresó por la mañana y se realizó un control donde se pudo determinar que el hombre atacado por la serpiente no había tenido contacto con el veneno, con lo cual se hizo una curación de la herida y poco después fue dado de alta sin mayores complicaciones. El ejemplar de Yarara muerto de unos 50 cms fue llevado al ISET donde se hizo la identificación y se descartó que se tratara de una falsa Yarara, (ejemplar que no posee veneno pero que se puede confundir por sus características muy parecidas al ejemplar ponzoñoso). En dialogo con Puntal, la Dra. Raquel Toselli, Directora del ISET, ante la aparición más frecuente estos últimos días de ejemplares peligrosos como en el caso de Jovita a causa de las inundaciones, brindó una serie de consejos para poder identificar este tipo de serpientes venenosas y dijo que por lo general las serpientes de este tipo tienen la cabeza en forma de punta de flecha y la cola termina en forma abrupta haciéndose más fina al final, el dibujo en el lomo es característico y símil a tubos de teléfono de color oscuro. Toselli dijo que estas serpientes representan un peligro, es raro que ataquen y por lo general se retiran ante la presencia humana, salvo que se encuentren estresadas por alguna situación o sean manipuladas por accidente.