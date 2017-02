Villa Plomo y Sp. La Cesira mandan en las zonas 5 y 6 del Provincial

El domingo por la noche se disputó el cuarto capítulo de la fase inicial, del Torneo Provincial de Clubes 2017. En Serrano, Villa Plomo venció a Huracán y se convirtió en el único líder que tiene la zona 5. Por el otro partido del mismo grupo, Sportivo Norte y Deportivo Moto Kart igualaron en un emotivo encuentro, que se disputó en el Parque Colón de Laboulaye. A Estudiantes, en la zona 6, se le escapó un partido increíble. Lo ganaba 2 a 1, y en tiempo de descuento Sportivo La Cesira lo dio vuelta; le arrebató los tres puntos y se subió a lo mas alto del grupo. En La Carlota, con gol de Baretta, Jorge Ross se impuso por la mínima ante Sporting y se sumó al pelotón de arriba. Zona 5 2 SPORTIVO NORTE – DEP. MOTO KART 2 Goles: Walter Guerra, Jonathan Cottini (SpN), Ariel Lujan -2- (MK). 2 C. A. VILLA PLOMO – C. A. HURACÁN 0 Goles: Lucas Cabral, Maximiliano Bruera (VP). POSICIONES ZONA 5: VILLA PLOMO 9, D. MOTO KART 7, SPORTIVO NORTE 7, HURACÁN 0. Zona 6 1 A. D. JORGE ROSS – SPORTING CLUB 0 Goles: Daniel Baretta (JR). 2 C. A. ESTUDIANTES – SPORT. LA CESIRA 3 Goles: Carlos Asis, Cristian Henry (CAE) / A confirmar autores Sp. La Cesira. POSICIONES ZONA 6: SPORT. LA CESIRA 7, ESTUDIANTES 6, A. D. JORGE ROSS 6, SPORTING CLUB 4. Fuente: Cita Directa.