El clima dio una tregua, pero en el sur el agua sigue avanzando

Mientras el clima da una tregua a los habitantes del sur cordobés, el agua baja pero abre nuevos frentes de conflicto en distintas zonas. Productores y vecinos advierten que esta situación pone en evidencia la existencia de canales clandestinos. En los últimos días vecinos de Villa Huidobro que recorrieron la laguna “El 20”, ubicada hacia el oeste de Villa Huidobro, pudieron tomar imágenes del lugar y constataron que el nivel del agua comenzó a desbordar y a buscar un cauce natural hacia el sureste. "Estas son imágenes de la laguna ‘El 20’, se forman pequeños arroyos y se inundan algunas zonas bajas hacia la ruta 26", señalaron en un video que fue publicado en las redes sociales. Según indicó Mario Campos, periodista de Villa Huidobro, las imágenes fueron tomadas sobre el sector este de la laguna, próximo a la moderna. El tema genera preocupación fundamentalmente por el antecedente más próximo ocurrido en 2001, cuando desbordó esta misma laguna y el agua cruzó la ruta 26, lo cual generó anegamientos en la zona rural entre Villa Huidobro y Huinca Renancó. Mientras tanto, sigue siendo muy complicada la situación en los alrededores de Serrano por la gran masa hídrica que anega caminos y campos. La laguna “El Siete” está superada en su capacidad y lleva el agua rumbo a tierras bonaerenses, lo que genera reclamos de aquel sector. El impacto económico en esta región ya se siente y superan la decena los tambos que cerraron debido a que no pueden mantener los animales o sacar la producción. En lo que a la agricultura se refiere, las primeras estimaciones señalan que el 50% de los campos cultivados en el departamento Sáenz Peña están bajo agua. E igual panorama se observa en el General Roca. “Las obras no se hicieron” Mariano Mladin, dirigente de la juventud radical del Departamento Sáenz Peña, precisó que en la zona la situación es crítica y apuntó al gobierno provincial al señalar que durante 17 años no hicieron las obras que evitaran esta situación. “Desde hace un par de días estamos haciendo un relevamiento de las obras que fueron anunciadas por (Sergio) Busso siendo legislador y ahora como ministro de Agricultura, y vemos que cada dos años se anuncian obras monstruosas, inmensas, pero nunca se hacen. La realidad es que no se ha hecho nada, ni tampoco se controlan los canales clandestinos”, puntualizó el dirigente. En este sentido, calificó de catastrófico el panorama en esta región de la provincia. Al tiempo que indicó que a través de los representantes radicales en la Legislatura solicitarán un pedido de informes. En Melo, además de la zona rural, está seriamente comprometido el casco urbano. Mariángeles Giordano, intendenta municipal, dijo a PUNTAL que la napa sale a la superficie como vertiente, y ello provoca volcamiento de aguas servidas de los pozos negros a las calles, que deben ser regadas con cloro. A su vez en esta población se interrumpió el servicio de agua por red debido al temor de posible contaminación. Por otra parte, a fines de la semana pasada y luego de una reunión junto a funcionarios de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno nacional se comprometió a realizar un aporte de 1.000 millones de pesos con el objetivo de desarrollar obras que permitan evitar nuevas inundaciones en el centro del país. Según se informó, el sur cordobés podría tener resuelto gran parte de este problema mediante la construcción de un canal desde la laguna “El Siete” hasta el río Salado. Cauce del río Quinto Los trabajos a realizar dentro del territorio cordobés implican la construcción de un canal que iría desde la laguna “El Siete” hasta el límite con Buenos Aires y la limpieza de un tramo del río Quinto para evitar que el curso hídrico desborde y derrame agua sobre los campos de la región, especialmente desde Jovita hacia el sur. El gobierno de Córdoba estaría en condiciones de financiar estas dos obras, sin asistencia de la Nación, con un costo estimado de $ 120 millones. FUENTE PUNTAL