Vecinos de San José de las Salinas cortaron la ruta pidiendo agua

Un grupo de vecinos de San José de las Salinas, en el norte cordobés, cortaron la ruta 60 este miércoles durante la mañana en reclamo por el servicio de agua, ya que por problemas de infraestructura sufren desabastecimiento en distintas zonas. Según contaron a Día a Día, los vecinos de esta población distante 170 kilómetros de la Capital, reclaman la ayuda del gobierno provincial para el recambio de 16 kilómetros de cañerías rotas, cuyo costo el municipio local no podría afrontar. Desde temprano los vecinos realizaron cortes totales y parciales sobre la ruta, para visibilizar el reclamo. "Hace cuatro días que no tiene agua el pueblo entero. La Municipalidad reparte agua en camiones, pero no es la solución", relató Adriana Mamondes, enfermera del dispensario local. La respuesta que habría dado la comuna es la utilización de una cisterna pero con los frecuentes cortes de luz el abastecimiento no está asegurado. De no obtener respuesta, los vecinos planean seguir con los cortes y trasladar la protesta a Quilino.