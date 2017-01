Una niña fue amamantada por una policía en medio de un conflicto familiar

Una bebé quedó en sede policial luego de que su padre la dejara en lugar por pedido de la madre, quien al no aparecer fue asistida por dos mujeres policías, una de ellas le dio la teta y la otra la higienizó. En medio de las diferencias entre dos jóvenes padres por el cuidado de su bebé de tres meses de vida, policías de la comisaría de Banda Norte se encargaron de higienizar y amamantar a la criatura, durante el tiempo en que la Autoridad Judicial resolvió la entrega en brazos de su progenitora responsabilizándola de su cuidado. La bebé de nombre Agustina desde el mes de diciembre está al cuidado de su papá, en la oportunidad su madre manifestaría en sede policial que se la había quitado por la fuerza, a su solicitud se convino ese mismo día para restituir a la menor. El papá se hizo presente junto a la niña en sede policial, pero la denunciante no se presentó. En aquella primera intervención el personal policial Cabo Lorena Montoya y Cabo Técnico Milva Romero realizaron la compra de leche para la bebé. En el día de ayer, se presenta la abuela paterna de Agustina para entregarla a su madre, por entender que debe estar a su cuidado, y mientras se tomaban las resoluciones del caso, la niña fue contenida en sede policial por la Cabo Primero Sabrina Anchaval, quien se encargó de higienizarla, mientras que la Cabo Sofía Lopez la amamantó, en este tiempo no ha tomado el pecho. Finalmente, Agustina fue entregada a su progenitora quien estará a cargo de su cuidado.