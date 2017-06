Una mujer embarazada fue asaltada y reaccionó atropellando al delincuente

Christine Marie Braswell fue detenida luego de que atropellara al delincuente que segundos antes la había asaltado en un aparcamiento de Walmart en Asheville, Carolina del Norte. El hecho quedó registrado por otra persona que presenció la brutal escena que terminó con ambos tras las rejas. Robert Raines estaba robando cosas de valor en el interior de su furgoneta Ford, se alejó y al comenzar a correr Braswell puso en marcha el vehículo, lo persiguió y consiguió embestirlo desde atrás. Braswell, de 26 años, no dudó en acelerar para vengarse de su asaltante. "Estaba con mi cartera y salí tras él. Estoy embarazada de cinco meses, tenía mis pertenencias, comenzó a correr por la acera y lo corrí. No estaba dispuesta a dejarlo huir con mis cosas. No hay derecho, no es justo", dijo la mujer a la cadena ABC News 13 de ese estado norteamericano. El sospechoso fue trasladado a un hospital y quedó bajo custodia policial. No sufrió heridas de consideración pero enfrentará cargos por robo y asalto. En tanto Braswell fue imputada por asalto menor con un arma potencialmente peligrosa. Fue puesta en libertad horas después. FUENTE:http://www.infobae.com/