Un tren embistió un camión en el ingreso a una planta cerealera de Deheza: no hubo heridos

El camionero no se percató del avance de la formación férrea y fue alcanzado a la altura del chásis. Sucedió esta mañana, alrededor de las 10. Un camión fue embestido por un tren esta mañana en General Deheza sin registrar mayores consecuencias que los daños materiales producto de la colisión. Según publica el sitio web Cadena Ser Argentina, el accidente se registró alrededor de las 10 cuando un camión Mercedes Benz 1114 se aprestaba a ingresar a la planta que la firma AGD tiene en esa localidad. Aparentemente, no se percató del avance del tren y se cruzó frente a la formación férrea del Nuevo Central Argentino. El tren salía del predio en sentido Sur - Norte, mientras que el camión intentaba ingresar a la playa de descarga de la Aceitera, ubicada en el sector noroeste de la ciudad. "Por motivos que se desconocen el transportista no se percató del tránsito del tren y fue embestido. El transportista salió ileso, el chasis quedó volcado a la margen oeste en tanto que el acoplado quedó del lado este del tren", precisa el sitio Cadena Ser Argentina. Fuente: D. Puantal Imagen: D. Puntal