Un tornado pasó cerca de Tilisarao, San Luis

Un tornado pasó cerca de las localidades de Tilisarao y Renca, en San Luis, y los vecinos sufrieron un susto grande en los 20 minutos que duró el fenómeno. El tornado se formó en un campo a unos nueve kilómetros de esa Tilisarao y a uno de Renca, pero nunca llegó a ninguno de los dos poblados. Bomberos Voluntarios de Tilisarao reportaron que no hubo heridos ni daños materiales, indicaron en El Diario de San Luis. El suboficial Gonzalo Pérez de Bomberos Voluntaros de Tilisarao explicó que estaba por hacerse cargo de la guardia cuando comenzó a recibir los llamados de los vecinos. “Se vio claro desde la ciudad como comenzó a formarse un cono. La gente comenzó a gritar en la calle y a tocar bocinas. No pasó nada pero el miedo generó eso. Cuando se hizo más grande, fue un cono inmenso que arrastraba agua y pasto”, explicó. El cuartel tocó las sirenas y preparó al personal en forma preventiva, aunque no hubo que realizar ninguna acción ya que no hubo daños ni víctimas. Fuente: La Voz