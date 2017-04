Un tambo modelo cordobés lleva 16 meses aislado por el agua

ace 16 meses que el tambo "Los Alfalfares", un establecimiento modelo en Arias, en el sudeste de esta provincia, está anegado. Ahora, igual que a fines del año pasado, quedó aislado por el agua. Las 80 personas que trabajan y viven en el lugar no pueden salir y los chicos no pueden ir al colegio. Rufino Gutiérrez, dueño de "Los Alfalfares", explicó a LA NACION que no sólo el camino que entra al tambo desde la ruta 8, en el kilómetro 418, que llega hasta Guatimozín, está intransitable, sino que las vías alternativas ya desaparecieron bajo el agua. Igual que hace meses, el productor aseguró que desde el gobierno provincial no responden. "No estoy pidiendo un favor, sino que se cumpla la ley. He pagado mucho para arreglar el camino porque no tenía otra salida, y ahora estamos igual", dijo. "El camino nunca se arregló, tiene un metro de agua. Lo que hicimos ya se desarmó", insistió. La ruta 8 a esa altura está habilitada pero con lagunas sobre la carpeta asfáltica. El tambo bajó su producción a 14.000 litros diarios de los 25.000 o 28.000 litros que registraba hasta hace unos meses. "Todavía me queda algo de cereal cosechado en marzo de 2015 que no pude sacar", señaló. Gutiérrez se quejó de la inacción de las autoridades provinciales y recordó que en 2010, con un crédito del Banco Nación, pidió pavimentar una mano del camino rural a cambio de no pagar una parte del inmobiliario rural y no tuvo respuestas. "Económicamente la situación es insostenible; 16 meses así son un problema para todos. Para la gente que está aislada, para producir, para mover lo que se hace", describió. El proyecto del establecimiento de instalar un show room con un robot -sería la primera experiencia en un establecimiento productivo, tras la experiencia realizada en el INTA Rafaela- quedó postergado porque las condiciones no lo permiten. "Sin acceso al campo no se puede garantizar la electricidad e internet", indicó. FUENTE: LA NACION