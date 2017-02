Un nene perdió a su perro y ofrece su Play y todos sus juguetes para recuperarlo

El sábado pasado a las 5 de la tarde Florencia Galione salió a dar una vuelta con su hijo de 6 años y su perro, Timoteo, un chihuahua de 3 meses color arena que le había regalado Papá Noel. Fue apenas un minuto que lo perdieron de vista, cuando estaban en la esquina de Holanda y Henry Martin, en Presidente Derqui. Un minuto solamente que fue suficiente para que alguien se lo llevara y desde entonces, no dejan de buscarlo. La mamá no puede ver sufrir a su hijo y el nene no puede estar separado de su amigo. Tanto es así que ofrece todos sus ahorros, su Play 3 y, si es un chico el que lo tiene, le ofrece todos sus juguetes a cambio de que se lo devuelva. Fuente: TN