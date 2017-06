Un intendente pidió a los dueños de campos que no abandonen a sus peones en medio de la nieve

Son alrededor de 12 los pobladores rurales dispersos a los que la comuna de Paso de Indios, en la provincia de Chubut, no ha podido asistir a causa de que los caminos están bloqueados por la nieve. El intendente de Paso de Indios, Mario Horacio Pichiñán, pidió a los dueños de estancias que "asistan a sus trabajadores rurales dada la situación de emergencia producto del temporal de nieve y los fríos extremos que se están soportando en esta región". El jefe del municipio situado a 360 kilómetros de Rawson calculó que son alrededor de 12 los pobladores rurales dispersos a los que la comuna no ha podido asistir a causa de que los caminos están bloqueados por la nieve. Pichiñán se declaró "indignado" porque debió "asistir a un peón rural de 76 años en un paraje a 50 kilómetros del pueblo porque no tenía nada, ni garrafa, ni leña" a pesas de las temperaturas extremadamente bajas. "Cuando llegamos estaba calentándose con las pocas varillas que le quedaban para el alambrado", puntualizó. "Lo que más nos preocupa en realidad es la situación de los abuelos, los peones de mayor edad, que son los que no tienen ningún tipo de cobertura", subrayó. Citó también el caso de Emiliano Colihuinca, un adulto mayor "que vive lejos del pueblo y se vino a caballo para buscar víveres y se volvió, no sabemos en qué condiciones, porque la verdad es que la situación está muy complicada y a todos estaremos visitando ni bien se den las condiciones y se pueda". Pichiñan advirtió que los propios peones se resisten a dejar el casco de estancia "lo que comprendo, porque es su medio de vida, pero a veces medio a la fuerza los tenemos que sacar porque no podemos permitir que los abuelos, sobre todo si están con algún problema de salud, permanezcan en condiciones de aislamiento". Leé también: Chubut: rescatan ovejas tapadas de nieve Paso de Indios es un pueblo de poco más de 1.000 habitantes, cabecera del departamento homónimo, que tiene la particularidad de tener un amplio territorio de jurisdicción rodeado por establecimientos dedicados a la cría de ganado ovino y caprino a los que se llega por caminos de ripio. El reclamo ocurre apenas horas después de conocerse la muerte de Gerónimo "Momo" Venegas, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). FUENTE: TELAM