Un fuerte olor a gas alarmó a los vecinos de La Carlota

La Carlota.- Un exceso en la proporción de odorizante que debe entremezclarse con el gas natural a los fines de poder ser percibido en caso de fuga, fue causa de alarma ayer entre los vecinos de La Carlota, quienes desde muy temprano replicaron las consultas ante el inusitado olor en la ciudad. Así lo confirmaron ayer a PUNTAL desde el área de Comunicación y Prensa de Ecogas, donde detallaron que el incidente fue solucionado en horas del mediodía. “El gas es inodoro y lo que se hace es odorizarlo de modo tal que cuando haya una fuga se pueda detectar. En la zona de La Carlota hay una planta odorizadora y, en este caso, se trató de un problema en esa planta, donde se adicionó al suministro una mayor cantidad de odorizador que la que corresponde”, señaló Florencia Bolaiti, vocera de la entidad. Para agregar: “Eso hizo que tuviera un olor más fuerte, pero en realidad no fue un problema del gas en sí, sino de la cantidad de odorizador provista”. La representante de Ecogas explicó que tal problema fue advertido alrededor de las 2 de la madrugada de ayer y que poco después del mediodía ya había sido solucionado en manos de una cuadrilla que concurrió al lugar a tal fin. “Es importante resaltar que esa situación no representó ninguna peligrosidad, en función de que no se trató de una fuga de gas sino que sencillamente el mismo gas tenía más olor de lo habitual. No cambió en nada la composición con la que llega a los hogares”, destacó Bolaiti, para aclarar que se trató de un inconveniente técnico que provocó el exceso de odorización en el gas. Fuerte olor Ayer, desde muy temprano, los vecinos de La Carlota comenzaron a reportar la percepción de un fuerte olor a gas en el ambiente. Nadie sabía a qué obedecía, incluso hubo moradores que optaron por cerrar todas las llaves de paso de gas para prevenir cualquier tipo de riesgo hasta poder consultar con algún matriculado la posibilidad de que hubiera alguna pérdida. Pasaron las horas y el olor nauseabundo era el comentario de la mañana en la ciudad. Los medios de comunicación se hicieron eco de la preocupación de los vecinos. Algunos entendidos en la materia arriesgaban que podía tratarse de una irregularidad en la odorización pero no tenían confirmación de esa hipótesis. Vecinos reclamaron ante los medios locales la necesidad de oír una voz oficial de Ecogas a los fines de tener certeza en torno a la causa de tal irregularidad. Finalmente, en la tarde de ayer y ante la consulta de PUNTAL, se conoció que fue por exceso de odorizante que la ciudad amaneció envuelta en un fuerte olor. Corte programado de luz Un corte programado de energía eléctrica afectará este jueves a distintos sectores de La Carlota con motivo de realizarse cambios en el cableado urbano, según se informó desde Epec. La medida regirá desde las 6 hasta las 11, aproximadamente, y alcanzará a una zona comprendida por las calles Nicanor López, entre Sarmiento y Río Negro, también Nicanor López, desde el 200 al 700, y calles Francia, desde el 900 al 1100, y Enrique Gauna, desde 900 al 1100. FUENTE: PUNTAL Imágen a modo ilustrativo