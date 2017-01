Un femicida mató a su pareja durante una visita en la cárcel

Neri de 18 años, cometido en la celda en una visita íntima en el que también estaba presente el bebé de ambos, en el penal salteño de Villas Las Rosas, informaron fuentes oficiales y penitenciarias. A raíz del hecho, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dispuso separar inmediatamente de sus respectivos cargos al director y al jefe de dicho penal, ubicado en la capital provincial, y la intervención del mismo. El fiscal Ramiro Ramos Osorio dijo a Cadena 3 que Herrera se lo medicó, se lo aisló y se lo sacó de la unidad penitenciaria: “Herrera se encontraba en una visita íntima, salió al pasillo y le dijo al celador que la había matado. La mujer presentaba heridas punzocortantes y golpes. Haía sangre en una cantidad considerable”. Por su parte, el director general del Servicio Penitenciario salteño, César Rodríguez, informó que todo comenzó cuando Andrea Edith Neri (18) llegó a la Unidad Carcelaria 1 de Villas Las Rosas para visitar a su concubino y padre de su hijo de apenas un mes, Gabriel Roberto Herrera (39), alias “Chirete”. Neri y el bebé ingresaron a la celda del interno, ubicada en el pabellón E del penal, para hacer uso del derecho a la visita íntima, pero a los pocos minutos, Herrera salió con su pequeño hijo en brazos y le confesó a un celador que acababa de matar a su mujer, por lo que de inmediato se alertó a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos policiales de la comisaría novena resguardaron la escena del crimen, aislaron al homicida y dieron aviso a la Fiscalía Penal 1, a cargo de Gabriela Soledad Romero Nayar, quien ordenó una serie de peritajes a cargo de los expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Si bien en un primer momento se creyó que Neri había sido asesinada con algún elemento punzo cortante “tumbero”, los peritos no descartan que la hayan estrangulado, dijeron los informantes. En tanto, el bebé quedó al cuidado de la madre de la víctima, mientras que sus familiares recibieron contención psicológica por parte de personal del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la provincia. Cabe recordar que Angélica Jorge, la mamá de la primera víctima de Herrera, le había advertido a Andrea del peligro que implicaba la relación que mantenía con quien fue asesino de su hija. Según las fuentes, “Chirete” Herrera está preso desde hace más de 10 años, primero por robo calificado y hurto, y después por el homicidio de su ex pareja, identificada como Verónica Castro (29), cometido el 23 de marzo de 2016 en el interior del penal de Metán, en el sur provincial. En aquella oportunidad, Castro fue estrangulada con una remera durante una visita al detenido, con quien tenía dos hijos, tras lo cual, Herrera salió de su celda y les dijo a la madre de la mujer: “Ahí está su hija, la acabo de matar.” Respecto del crimen de Neri, el director Rodríguez dijo: “Es un hecho lamentable, pero nosotros no podemos poner un guardia o un celador durante la visita íntima, porque estaríamos infringiendo el derecho que tienen los internos”. Apenas se conoció el femicidio de la joven madre, el gobernador Urtubey instruyó a la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, a separar inmediatamente de su cargo al director de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, el prefecto Juan Carlos Gutiérrez; y al jefe del penal, alcaide José Luis Ávalos. Los funcionarios fueron puestos en disponibilidad hasta que se determinen si tuvieron alguna responsabilidad en el hecho y se les inició a ambos sendos sumarios administrativos. Mientras que a través de la Secretaria de Políticas Penales se designó como interventor de la unidad al Sub Prefecto Néstor Alfredo Guaymás. En tanto, frente al ingreso del penal Villas Las Rosas se vivieron momentos de suma emoción y tensión cuando se encontraron los familiares de las dos mujeres asesinadas por el mismo preso, a quienes luego se acercó el fiscal de la Unidad de Graves Atentados, Pablo Rivero, para dialogar con ellos. fuente: Cadena 3