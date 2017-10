Tras conseguir pasaje para el Mundial, la Selección espera conocer sus rivales

By lv20 Radio

El seleccionado argentino de fútbol conocerá el próximo 1 de diciembre a sus rivales del Mundial de Rusia 2018, tras clasificarse anoche frente al representativo ecuatoriano como visitante, en el cierre de la Eliminatoria Sudamericana. El sorteo de la fase de grupos se celebrará en el Palacio de los Congresos del Kremlin en Moscú y determinará qué equipos integrarán el grupo A, B, C, D, E, F, G y H. La competencia contará con un total de 32 seleccionados, que estarán divididos en ocho zonas de cuatro equipos cada una, aunque por primera vez en la historia se calificará a los cabezas de series y a los otros tres integrantes de los bombos por su lugar en el ranking oficial de la FIFA. En consecuencia, el lunes próximo, cuando se dé a conocer el nuevo ranking FIFA, se determinarán los siete primeros en esta ubicación y junto con el organizador estarán en el bombo 1. Además, la FIFA adelantó que no habrá dos países de una misma confederación en la primera fase, con la excepción de la UEFA. Hasta el momento, solamente se sabe que Rusia ocupará el grupo A, mientras que si se tomase el ranking actual, los siete restantes serían los ya clasificados Argentina (cuarta en esa clasificación), Alemania (1ra.), Brasil (2do.), Portugal (3ro), Bélgica (5ta.), Polonia (6ta.) y al tiempo que Suiza (7ma.) jugará el repechaje de la UEFA; en caso de no ir, su lugar se ocuparía por Francia (8va.). El estadio Luzhnikí de Moscú, que contará con espacio para 81.500 espectadores, albergará el partido inaugural y la final del campeonato. El Mundial tendrá las siguientes sedes: Ekaterimburgo (Ekaterimburgo Arena), Kaliningrado (Estadio de Kaliningrado), Kazán (Kazán Arena), Moscú (Luzhnikí Stadium), Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod Stadium), Rostov del Don (Rostov Arena), San Petersburgo (San Petersburg Stadium), Samara (Samara Arena), Saransk (Mordovia Arena), Sochi (Fisht Stadium) y Volgogrado (Volgogrado Arena). FUENTE:PUNTAL