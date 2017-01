También encontraron muerto al abuelo sanjuanino

Equipos especiales encontraron en la mañana de este martes el cuerpo de Ramón D' Virgilio (72), el jubilado sanjuanino que se había extraviado en la zona de las Salinas cordobesas. El operativo se realizó al sudeste del lugar en el que ayer fue hallada su esposa, Rosalía Arbo (72), en el interior del Renault 9 gris. El auto estaba en un camino de tierra a unos 60 kilómetros de ruta 16. Policías, Bomberos y personal de Defensa Civil retomaron hoy la búsqueda a través de un helicóptero, un rastrillaje de vehículos especiales y canes. Así lo hallaron Diego Concha, director de Defensa Civil de la Provincia, dijo que fue mediante el helicóptero que se logró hallar el cuerpo del jubilado sanjuanino."A 1.500 metros del vehículo y el cuerpo de la esposa, el personal encontró el termo. Y a partir de ahí, a unos 500 metros del termo, fue localizado el cuerpo sin vida de este hombre", dijo a Canal 12. "Caminaba en una zona de monte tupido, en un camino paralelo al que había hecho con el vehículo", sostuvo. El comisario Rubén Iturri agregó: "Es una zona agreste, poco transitada, es de difícil acceso y el que ingresa cuesta salir. El calor es muy fuerte y no hay sector de abastecimiento de agua, es todo salado, son todos salitrales". "Esto ha sido un desenlace fatal, haber llegado a ese sector donde se empantana el vehículo y no tenían orientación, en un camino solitario. Y después el intentar salir a buscar ayuda", añadió. El caso El matrimonio de jubilados sanjuaninos había decidido viajar en auto hacia Jesús María para visitar a sus familiares y asistir al Festival de Doma y Folklore. Sin embargo, se equivocaron de camino y se hallaron perdidos en la ciudad de Cruz del Eje, cuando ya habían hecho 450 kilómetros y les faltaban 140 para llegar a destino. En vez de encarar hacia el sur, lo hicieron hacia el norte, y se terminaron de extraviar el jueves pasado. En la mañana de ayer, luego de un extenuante operativo de búsqueda, se dio el peor final en las Salinas Grandes, en el norte cordobés. A simple vista, el cuerpo de la mujer no tiene heridas, por lo que se abona la teoría de una descompostura e infarto. El dolor de la familia Daniela, hija de las víctimas, agradeció las tareas que realizó la Policía, pero lamentó que no hablen antes con la familia para informar sobre el hallazgo de los cuerpos. "Ni siquiera nos dijeron que hay un cadáver encontrado. Lo único que me preguntaron si mi papá tenía un termo blanco y sí, él tiene un termo blanco. A mi mamá la encuentran fuera del auto, a un metro, boca abajo", agregó Daniela a Canal 12. "Creo que se perdieron, yo vivo hace 10 años en Jesús María y ellos vienen todos los meses, a veces dos veces al mes", dijo. Fuente: La Voz