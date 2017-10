Tambalea la acusación contra Medina: ordenan su liberación

-Les ganamos, tío, les ganamos. Ya está, ya pasó lo peor... Vamos tío... Ahogado por un mar de abrazos, Sergio Medina sólo repetía: “Le agradezco a Dios” y el racimo de mujeres que se había amuchado en la puerta de la calle Deán Funes de los Tribunales lo apretujaba, soltaba gritos de emoción y lloraba. Era la una y media de un martes de viento y calor bochornosos cuando emergió del subsuelo de la alcaidía de Tribunales el único sospechoso de haber asesinado a la comerciante Claudia Muñoz. Ya sin esposas, después de haber permanecido dos meses encerrado en el Servicio Penitenciario Número 6, Medina siguió caminando junto a la enfervorizada comitiva hasta la esquina de Alvear y San Martín. Allí, se topó con una camioneta Hylux Blanca que lo bocineaba como a un héroe deportivo. Era su cuñado que, contagiado por la euforia general, cruzó la camioneta sobre la senda peatonal, clavó los frenos y se bajó corriendo para fundirse en un abrazo emocionado. Medina seguía sin decir nada. Eran las 13.47 cuando lo cargaron en la Hylux y, en caravana, salieron hacia su pueblo, Las Albahacas, donde lo esperaba otra sorpresa: decenas de vecinos interrumpieron la siesta sagrada para tributarle el cariño al hombre caído en desgracia. Era la culminación de una jornada agitada que empezó a gestarse a media mañana, cuando el juez de Control estampaba la firma al escrito que volteaba la prisión preventiva dictada por el fiscal de Tercer Turno, Fernando Moine. Además del efecto inmediato, a futuro el dictamen de Daniel Muñoz podría hacer tambalear la acusación contra el albañil que había sido detenido varias semanas después del crimen de la mujer que recibió 37 puñaladas en su negocio de ropas, el 9 de mayo de este año. Cuando la incertidumbre parecía dominar el caso, el fiscal Moine sorprendió con la detención de un hombre de 48 años del que nadie hasta entonces había escuchado hablar. Sin testigos directos, el fiscal avanzó hacia la imputación y el pedido de prisión preventiva de Sergio Medina, apoyado en una filmación que, aparentemente, lo muestra pasar el día del crimen hacia el local de calle San Martín 2074, y con el testimonio de un vecino que aseguró ver a Claudia cuando se marchaba en su auto a trabajar y, poco después, a Medina que caminaba en la misma dirección. En ese cuadro probatorio había otro detalle sugestivo: entre las fichas de la clientela que Claudia tenía prolijamente sistematizada, faltaba la de Medina. ¿Era suficiente prueba para mantenerlo detenido? El juez Muñoz dijo que no. “Faltan pruebas suficientes para determinar el indicio de presencia y la autoría del imputado”, explicó el magistrado, en público. Analizando la prueba, Muñoz sostuvo que el argumento de Moine se cae porque lo que dijo un testigo no cierra con lo que muestran las borrosas imágenes de la filmación rescatadas de una agencia de automóviles, vecina a la escena del crimen. Por un lado, el testimonio del vecino en el que se basó el fiscal afirma que primero vio salir a Claudia Muñoz en su auto y después a un hombre que salía caminando en la misma dirección; sin embargo, la única cámara que captó movimientos sospechosos -ya cerca del negocio- muestra primero la llegada del imputado y luego el paso del Fiat. A Muñoz, esa secuencia no le cerró. “A eso se suma que las cámaras no tienen suficiente nitidez, por lo tanto subsisten elementos para mantener la imputación pero no para la prisión preventiva”, concluyó. Otro elemento que torció la balanza hacia la liberación de Medina fue el examen químico a las ropas que le secuestraron: la pericia no detectó presencia de sangre en la campera ni en el pantalón del albañil. “Hay que seguir avanzando con todos los elementos. Ahora el fiscal debe determinar si corrobora la imputación y va a un pedido de juicio o determina que no hay pruebas y solicita el sobreseimiento”, agregó el juez de Control. Moine tiene 3 días, ahora, para pensar si apela la decisión de liberar al sospechoso. FUENTE:PUNTAL