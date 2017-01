Susto por explosión e incendio.

uatro autos destruidos y otros tres con daños parciales fue el resultado de una explosión originada en la madrugada de este martes en una cochera privada de barrio Pueyrredón en la ciudad de Córdoba. La Policía confirmó que no hubo heridos por el siniestro ocurrido alrededor de la 1.30 en calle Cochabamba al 1600. El comisario Guillermo Giraudo dijo a Mitre Córdoba que tres dotaciones de bomberos sofocaron el fuego en el lugar. Las llamas se extendieron a otros seis vehículos, mientras que sólo uno no resultó dañado. Preventivamente, se decidió evacuar un edificio colindante, aunque no se registraron lesionados. Los moradores pudieron regresar a sus viviendas alrededor de las 5 de la mañana, agregaron fuentes policiales. Se aguarda el resultado del peritaje para determinar las causas de la explosión.