Sospechan de la colocación de redes en la laguna La Salada

Las fotografías que acompañan esta nota fueron publicadas por una vecina de la localidad quien observó tal como describe “Que alguien me explique que hace esta caña de tacuara con alambre y soga clavado a dos 2 metros de profundidad en la Laguna La Salada Coronel Granada. Es lo que me imagino ???”. Estas prácticas tan comunes, muchas veces llevadas a cabo por los propios lugareños afectan seriamente a estos espacios recreativos que para muchos pueden significar una verdadera salida laboral. Es importante denunciar, dar aviso en caso de observar algún movimiento sospechoso y sobre todo denunciar. A La Salada la disfrutan muchos, que no la arruinen unos pocos.