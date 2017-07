Se necesitaron 14 mil pesos para que una familia no sea pobre en Córdoba en junio

By lv20 Radio

Una familia integrada por una pareja con dos hijos necesitó 14.008 pesos en junio para no ser pobre, según el último relevamiento del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. De acuerdo con este estudio, la Canasta Básica Alimentaria para una persona adulta costó 1.850,36. La Canasta Básica Total, que toma en cuenta también los bienes y servicios no alimentarios, trepó a 4.533,38 pesos. El costo de los alimentos para el hogar que toma como referencia la Defensoría, formado por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una niña de 8 años y un niño de 6, llegó a 5.717,61 pesos el mes pasado. Las familias cuyos ingresos no superaron ese nivel deben ser consideradas indigentes. Si se toman los demás gastos cotidianos, la Canasta Básica Total para ese hogar fue de 14.008,15 pesos. Por debajo, queda la línea de pobreza. La tasa de variación interanual (junio 2016/2017) fue de 21,03 por ciento para la Canasta Básica y 30,88 por ciento para la Canasta Total. El rubro Harinas y Legumbres fue el que más aumentó en el mes, con un valor de 3,51 por ciento. Le siguió el grupo de cortes de carnes, con un 1,43 por ciento de aumento. En cambio, tanto Frutas y Verduras como Huevos y Lácteos tuvieron variaciones negativas, del -1,62 por ciento y -2,15 por ciento, respectivamente. Dentro de las infladas harinas, el pan francés impulsó la suba: tuvo un aumento del 4,72 por ciento. Dentro de las carnes, el único corte que continuó disminuyendo fue el pollo, un 2,39 por ciento. En mayo también había tenido una variación negativa de 10,04 por ciento. También disminuyeron su costo mensual el dulce de leche (-0,30 por ciento) y un artículo relevante como el aceite (-2,49 por ciento). FUENTE: http://www.lavoz.com.ar/