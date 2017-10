Se calienta la campaña: Nación y Provincia polemizan por la soja

La campaña electoral abandonó ayer el terreno de la no confrontación y levantó temperatura. El gobierno provincial, que había decidido no enfrentarse nuevamente con la gestión de Mauricio Macri como una estrategia para los comicios del 22, volvió a proponer que las retenciones a la soja se desactiven en dos años y que esos ingresos sean reemplazados con un impuesto a la renta financiera. Obtuvo una respuesta de Agricultura de la Nación, que acusó al gobernador Juan Schiaretti de no haber sido tan firme con el gobierno anterior. El mandatario provincial habló ayer en la apertura del Congreso Crea Tech. Allí insistió con la necesidad de que se eliminen las retenciones a la soja en un período de 24 meses y que, para que el Estado no se desfinancie, se reemplacen por un tributo a la especulación financiera. Ante esa propuesta, el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri, le salió al cruce: “Está en campaña. Tiene mucha lógica, podría también haberlo expresado durante el gobierno anterior”. Y recordó que en enero de 2018 se comenzará a reducir el 0,5 por ciento por mes en los derechos de exportación de la soja. El oficialismo provincial salió a responderle y le puso temperatura a la campaña. “Las declaraciones del secretario de Agricultura de la Nación son inadmisibles porque responden a una mentira y a una injusticia histórica”, manifestó Carlos Gutiérrez, jefe del bloque de legisladores de Unión por Córdoba. Y agregó: “No sé dónde habrá estado Negri en el conflicto por la 125, cuando era un dirigente del campo de la provincia de Buenos Aires. Seguramente habrá estado mirando la realidad desde los intereses de Buenos Aires porque es evidente que no conoce cuál fue la posición del gobernador Schiaretti con respecto al kirchnerismo, que tenía la intención de avasallar al campo. Fuimos nosotros los que pusimos en riesgo nuestro propio gobierno por enfrentar al kirchnerismo”. Gutiérrez le reclamó al secretario de Agricultura que se pronuncie sobre la propuesta de gravar la renta financiera. “No dice qué posición tiene, si no cree que sería mucho más importante que gravar la producción, hacerlo con la renta financiera, especulativa. Queremos saber qué opina Cambiemos de estas cuestiones tan relevantes”, declaró el legislador riocuartense. Quien también cruzó al funcionario nacional fue el ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Sergio Busso, quien señaló que Córdoba tiene “la autoridad moral” para realizar este reclamo porque siempre defendió y defiende los recursos de los cordobeses. “Córdoba, y el propio gobernador Schiaretti, desde 2008 vienen repitiendo esto. No sé Negri dónde estaría en esa época, pero nosotros reclamamos por la eliminación de las retenciones y por el respeto de los fondos que aportan los cordobeses”, expresó Busso. El ministro agregó: “No creo que a ningún productor cordobés le guste que sus recursos se dispongan desde el Gobierno central, y se destinen para cubrir los subsidios que benefician a Capital Federal o al Conurbano Bonaerense. Negri no debe desconocer que de los 23.000 millones de pesos en concepto de retenciones a la soja que aporta Córdoba, sólo regresan 2.000 millones a nuestra provincia”. Reclamo y obligación Busso manifestó: “Lo que siempre repitió nuestro gobierno es la necesidad de que se eliminen definitivamente las retenciones al productor. Si el Estado necesita recursos, pues bien, entonces que grave la renta financiera, no entendemos por qué eso no sucede. Nuestra obligación al representar los intereses de Córdoba es pedir que nuestros recursos queden aquí. Si el Estado necesita renta financiera, no se entienden los motivos de por qué desde hace 30 años eso no se hace”. En el Congreso CreaTech, Schiaretti había reiterado un planteo que viene haciendo en las últimas semanas: “Argentina tiene que ponerle impuestos a la renta financiera porque en nuestro país hace 30 años se dice que no se puede poner impuesto a la renta financiera, porque no habrá mercados de capitales ni créditos. La realidad es que no hay mercados de capitales y los bancos deben ser de los países que menos créditos dan, mientras se les saca la plata a los productores e impiden el progreso de las zonas productivas”. El mandatario planteó que las retenciones a la soja deben eliminarse en dos años y expuso que el aporte de la Provincia por este concepto es muy superior a lo que vuelve en obras y otro tipo de transferencias: “En el caso de Córdoba, el año pasado el Estado nacional se llevó 23 mil millones de pesos en concepto de retenciones a la soja y volvieron solamente dos mil. Lo grave es que esos 21 mil millones de pesos quedan como subsidios en Capital Federal y en el Conurbano, que recibieron subsidios por sobre el resto de las provincias por 75 mil millones de pesos”, dijo Schiaretti. La Propuesta Schiaretti planteó que las retenciones a la soja tienen que eliminarse en dos años y propuso que se las reemplace con un impuesto sobre la renta financiera. “Hace 30 años se dice que no se puede poner un impuesto a la renta financiera porque no habrá mercados de capitales ni créditos”, señaló. La Réplica Después del discurso de Schiaretti, Ricardo Negri, secretario de Agricultura de la Nación, lo cuestionó: “Escuché a un gobernador en campaña y creo que también podría haberlo expresado durante el gobierno anterior”. Así, el planteo de la Nación es que Schiaretti hace reclamos que no le hizo a Cristina. FUENTE:PUNTAL