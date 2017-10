San Francisco: elevan a juicio la causa por la muerte de Chocolate

By lv20 Radio

La jueza de Control de la ciudad de San Francisco confirmó la elevación a juicio de la causa por la muerte del perro Chocolate, ocurrida en enero pasado, informaron desde Fundación Bio Animalis, querellante particular en la causa que tiene como único imputado a Germán Gómez. Se informó que ahora se abrirá otra etapa probatoria, y se espera que desde la defensa soliciten una probation o un juicio abreviado. La jueza de Control, María Teresa Garay, rechazó el planteo de oposición interpuesto por el imputado cuando en el mes de agosto el fiscal Oscar Gieco solicitó la elevación a juicio, pero la defensa, a cargo de Miguel Corón Montiel, se opuso. Por este motivo, quien debía resolver era el Juzgado de Control, el cual no hizo lugar al pedido. Finalmente, el abogado del imputado no apeló ante la Cámara de Bell Ville. Gómez está acusado como presunto autor de los delitos de malos tratos y crueldad animal, además de violación de domicilio. La muerte de Chocolate ocurrió el 10 de enero último, luego de ser hallado despellejado en una vivienda de barrio La Milka de la ciudad del este provincial, y tomó trascendencia nacional a tal punto que en varios lugares del país se realizaron marchas pidiendo justicia. FUENTE:PUNTAL