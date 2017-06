San Francisco: crean “panificadora social” para generar empleo

San Francisco. Una “panificadora social”: así la llaman y los llena de orgullo. La panadería que La Luciérnaga de San Francisco montó en su sede permite la inserción laboral de jóvenes desocupados y, a su vez, representa una ayuda alimentaria para varias familias en situación de vulnerabilidad. El año pasado se gestó la idea. Comenzó con un taller de cocina para adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años, en el cual aprendían a elaborar distintos productos que luego llevaban a sus hogares, sin costo, para colaborar con la economía de sus familias. El éxito que tuvo la iniciativa entre los chicos movilizó a los responsables de esta ONG a buscar recursos para dar un salto: instalar una panificadora, con el principal objetivo de lograr la inserción de los jóvenes más excluidos y marginados del mercado laboral. El proyecto fue presentado a la Fundación Lozano y obtuvo el financiamiento para la compra del horno y de las máquinas, como también para dictar los cursos de capacitación. Con otras donaciones, se transformó una habitación de la sede de la institución en una panadería, con todas las exigencias requeridas para la elaboración de alimentos. A sólo un mes de su inauguración, el emprendimiento funciona a pleno, con variedad de productos panificados. Por estos días, abrirán la venta al público. La elaboración está a cargo de los jóvenes empleados junto a una coordinadora, más la asistencia del grupo de voluntarios que participa en La Luciérnaga local. “En poco tiempo hicimos mucho y estamos muy orgullosos y entusiasmados por los resultados. Pensábamos que nos iba llevar más tiempo”, indicó Fernando (18), uno de los jóvenes del proyecto. Contó que a la venta diaria le suman eventos especiales. Por ejemplo, citó que el municipio, para el 25 de mayo, les realizó un importante pedido para el acto patrio. “Entre todos nos comprometimos y parecíamos una familia porque hasta comíamos todos juntos para llegar a cumplir ese compromiso”, indicó. La Luciérnaga de San Francisco, con varias actividades sociales y educativas, es una ONG que nació hace 15 años a imagen de la creada con igual nombre en la ciudad de Córdoba. También en Río Tercero funciona, desde hace similar tiempo, una institución con idéntico origen, con ese mismo nombre. Cada una, desde hace ya años, adquirió autonomía y tomó vuelo propio respecto de la existente en Capital, aunque persigan similares objetivos de integración social. El primer trabajo Nahuel (18) terminó el secundario el año pasado y nunca había tenido un empleo estable. “Es mi primer trabajo y eso me pone muy contento porque la mano afuera está difícil y hasta ahora solamente había encontrado para hacer changas”, comentó a La Voz. El joven destacó la importancia de capacitarse en un oficio, como el de la panadería, porque puede brindarle otras posibilidades para encontrar trabajo. “Acá no solamente aprendés a hacer las cosas, sino que también te enseñan sobre las responsabilidades. Y te deja buenas referencias para que puedas usar en el futuro”, afirmó. Otro Nahuel (19) calificó como “muy valiosa” esta oportunidad. Desde que era pequeño asiste a talleres y actividades de La Luciérnaga y hoy es uno de los cantantes de Banda Libre, la agrupación musical que formó la ONG en esta ciudad. “Muchos pibes quieren dar sus primeros pasos en lo laboral y qué mejor que hacerlo en un lugar donde te conocen. Acá venimos desde chiquitos y saben cómo somos. No hace falta presentar currículum”, manifestó. Los jóvenes que encontraron esta fuente laboral reciben un pago por sus servicios, pero a la vez destacan que el emprendimiento tiene un fin solidario y que siempre se prioriza la conciencia social. Kevin (18) fue papá hace poco tiempo. “Estoy contentos porque tenemos pedidos y está encaminado, pero también me siento bien porque elaboramos productos para los desayunos y meriendas de los chicos que vienen a ‘La Lucí’”, afirmó. “También parte de la producción se destina a las familias que no la están pasando bien y necesitan ayuda”, agregó. Presencia social La Asociación Civil La Luciérnaga de San Francisco trabaja con niños y adolescentes con derechos vulnerados, infancias complicadas y contextos difíciles. Más de 140 chicos concurren casi a diario para recibir contención social y educativa. Un equipo de voluntarios y de profesionales participan para ofrecerles desayunos y meriendas diarias, apoyo escolar, un taller de música y acompañamiento social y pedagógico. Desde hace tiempo, la asociación lidia con carencias económicas. Ahora sumó a su lista de opciones la “panificadora social”. FUENTE: http://www.lavoz.com.ar/