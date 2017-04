Ruta 8: pese al agua sobre el trazado, permiten la circulación con precaución

Arias-Maggiolo.- Anoche, Vialidad Nacional tomó la decisión de no interrumpir el tránsito en ruta 8 pese a que el agua pasa por encima del trazado en cercanías de Arias. Así lo informó a PUNTAL el intendente de la localidad, Matías Gvozdenovich. Explicó que la merma en las ráfagas de viento permite la normal circulación, con precaución, en el sector. Por su parte, el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) informó que no se cortará el trazado por el momento, y que se está evaluando la realización de obras, como alteos y colocación de piedras, que permitan evitar inconvenientes para garantizar el tránsito normal. Personal de Gendarmería, Policía y de Corredor Central realizaron tareas preventivas durante toda la jornada de ayer. La ruta nacional, entre Arias y el límite con Santa Fe, y en sólo 15 kilómetros, está seriamente comprometida en tres tramos, de allí que en la noche del miércoles se dispusiera el corte total de circulación para evitar accidentes. El intendente de Arias, Matías Gvozdenovich, dijo no recordar tanto anegamiento en muchos años, lo que provoca importantes inconvenientes de tipo vial. E informó que ayer concretó las gestiones en Vialidad Nacional para pedir que se ejecuten obras de alteo en distintos tramos. Desde el organismo se está evaluando la colocación de piedras para frenar el avance de la gran masa hídrica. Por otra parte, ante la consulta de PUNTAL en la comisaría de Arias, uno de los oficiales manifestó que el bañado situado en los alrededores de la localidad a la altura del kilómetro 416 y 417 ya tiene más de cuatro años de antigüedad, al igual que otra laguna situada en dirección a Venado Tuerto, la que registra mayor antigüedad. Otros sectores afectados También el trazado nacional Nº 8 está amenazado por el agua en la zona de Chaján, donde en 2015 nació un nuevo arroyo que fue bautizado como “La Paraguaya”. Desde la Municipalidad local, el intendente Ricardo Reynoso viene solicitando la ampliación de una alcantarilla a la altura del kilómetro 677,800 a tres kilómetros al noreste de Chaján. "Me han asegurado que en unos 50 a 60 días comenzarán con los trabajos de ensanche de esta alcantarilla. Nosotros lo solicitamos porque tememos que se corte la ruta si el agua sigue provocando socavación en los pilotes", expresó Ricardo Reynoso. Por otro lado, preocupa la situación de la ruta 7, ya que la laguna La Picasa ya se adueñó de la carpeta asfáltica. Las provinciales Por las inundaciones también hay trazados provinciales seriamente afectados. En ruta 4, entre Serrano y Buchardo, el agua que baja desde la laguna El Siete y ramificaciones del río Quinto cubre la calzada. Al mismo tiempo, se informó que en mayo será habilitada la ruta 12 entre Cavanagh y su intersección con ruta 11 cerca de Corral de Bustos. La ruta 27, en proximidades de Serrano, también está afectada por el agua que baja de campos. FUENTE: PUNTAL