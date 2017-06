Rodríguez Saá ofrece $53 mil de salario inicial a médicos

By lv20 Radio

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá propuso una convocatoria para médicos de todo el país y con el objetivo de persuadir a los profesionales ofreció un salario inicial de 53 mil pesos. El legislador y ex gobernador de San Luis indicó que le propondrá a la ministra de Salud, María José Zanglá, el método para captar especialistas. "Le voy a proponer que pongamos un aviso en los diarios de Buenos Aires y Córdoba que diga lo mismo que decía aquella vez 'San Luis necesita médicos'”, aseguró. "¿Cuántos jóvenes médicos van a elegir el trabajo serio de San Luis por sobre el trabajo angustiante en hospitales sin medicamentos, sin sala de cirugía sin atención, sin ambulancias y sin apoyo?", se preguntó Rodríguez Saá. El ex mandatario, por otro lado, resaltó la necesidad que tiene la provincia de contar con una Facultad de Medicina. "Faltan médicos, por eso queremos la facultad. Hace 20 años que luchamos y siempre hay una piedra en el camino. Los opositores no entienden que si los puntanos podemos estudiar medicina los hospitales van a tener médicos", agregó. La convocatoria es similar a la de Tierra del Fuego, que ofrece 75 mil pesos para médicos que acepten trabajar en esa provincia. FUENTE:http://www.cadena3.com/