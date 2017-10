Reporte policial: último fin de semana de septiembre

By lv20 Radio

29/09/17 INFRACTOR al CODIGO de CONVIVENCIA CIUDADANA Siendo aproximadamente las 19:55 hs, personal de la patrulla preventiva en momentos en que se encontraba realizando recorrido por calle Reyna Almandos y Alberdi, proceden al secuestro de una (1) motocicleta, marca Zanella 50c.c, sin dominio visible, la que era conducida por un masculino mayor de edad, el cual lo hacía sin casco protector, y al solicitarle la documentación correspondiente manifiesta no poseerla, por tal motivo se traslada el rodado hasta el predio Judicial para su resguardo y conservación, labrándose las actuaciones sumariales de correspondientes.- ACCIDENTES de TRANSITO Siendo aproximadamente las 21:15 hs, personal policial es comisionado a constituirse en Ruta Provincial Nº 4 KM Nº 216, donde por motivos que se tratan de establecer un automóvil marca Volkswagen, conducido por una persona de sexo masculino, mayor de edad (30) colisiona con un camión marca Scania, conducido por una persona de sexo masculino mayor de edad (36),se entrevista al conductor del automóvil el que manifestaba, que embistió al camión por detrás lo que habría ocasionado que su vehículo quede enganchado al acoplado y sea arrastrado unos metros sobre la mencionada ruta. El ocupante del rodado menor presentaba lesiones leves. Se procede al secuestro de ambos rodados, labrándose las actuaciones sumariales correspondientes.- 30/09/17 HECHO DE DAÑO Siendo aproximadamente las 06:10 hs, personal policial constituido en local comercial, sito en calle Tucumán Y Belgrano se entrevista con el propietario del lugar quien manifiesta que le habrían roto una de las vidrieras, no logrando ingresar al interior. Labrándose las actuaciones sumariales correspondientes.- 01/10/17 DETENIDO Siendo aproximadamente las 06:40 hs personal de la patrulla preventiva en momentos que realizaba recorrido por calle Gallo Llorente, visualizan a dos personas de sexo masculino dándose golpes de puño, al aproximarse al lugar estos masculinos se percatan de la presencia policial, por tal motivo los mismos se suben a sus motocicletas, donde uno de ellos intenta golpear con una varilla de madera al móvil policial, luego de esto el sujeto ingresa a una vivienda con el rodado en marcha provocando la rotura de la puerta de ingreso de dicho domicilio, segundos más tarde sale del interior de la morada este individuo arrojando una varilla de metal provocando daños en móvil, momentos estos donde una femenina por una ventana del hogar manifiesta que no conoce al sujeto que había ingresado a su casa y que autorizaba al personal policial a ingresar a la misma, procediendo a la detención del masculino siendo este mayor de edad (22), quedando alojado en Comisaria Dtto. Laboulaye y al secuestro de una motocicleta marca Yamaha modelo Cripton, siendo trasladada al predio judicial. Labrándose las actuaciones sumariales correspondientes.-