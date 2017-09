Reclamo por seguridad en Jovita: la Policía asegura que hay personal suficiente

Jovita.- Ante la reiteración de hechos delictivos en la localidad y el malestar expuesto por el jefe de Gabinete al manifestar que se sienten abandonados y desprotegidos, desde la Unidad Departamental, el subcomisario Walter Fermanelli minimizó la situación y sostuvo que el personal disponible es el suficiente y que se viene trabajando con las instituciones en materia de seguridad. Las declaraciones de Gonzalo Sereno, funcionario municipal, solicitando mayor presencia policial generaron malestar en la fuerza de seguridad. Por su parte, el jefe de Gabinete ratificó sus dichos y no descartan hacer el reclamo a nivel de la Policía de la Provincia. Fermanelli fue consultado por PUNTAL sobre los reclamos de Jovita y en principio se mostró sorprendido, pues dijo que se viene manteniendo un diálogo permanente. Para luego agregar que considera que el personal afectado a la seguridad en Jovita es suficiente y que “todos los intendentes quieren siempre tener más”, pero cree “que el personal con que cuentan es el adecuado”. “En cuanto al personal, es el adecuado al que tienen los municipios. En el momento en que se tomó la decisión de sacar gente la volvimos a reponer. Hay personal en licencia, que es lógico, pero amén de eso se va tratando de cubrir”, insistió Fermanelli. “Estamos viendo sacar de otras dependencias, pero hay que coordinar para no dejarlas desprotegidas”, remarcó. Fermanelli mencionó que en una reciente inspección que hizo en Jovita corroboró que había 4 agentes en guardia, dos en patrullaje y dos en prevención. “Por eso creo no es que hay un faltante de gente. Está el sumariante, un oficial de turno más el segundo jefe.” Al tiempo que mencionó que también se hizo en la localidad una encuesta entre vecinos e instituciones y le surge “que no hay tal inquietud, sino que lo que le preocupa a la gente es el ingreso de foráneos y en eso la Policía actúa bien y los identifica”. Consultado también sobre el reclamo por la escasa presencia del jefe de comisaría en Jovita, Fermanelli sostuvo que éste se encuentra realizando un curso para el ascenso “y los fines de semana no está porque viaja a Villa Huidobro, donde tiene a su familia, pero hace los turnos que le corresponden. El nuevo comisario hace poco que está en la localidad y lleva su tiempo conocerlo”. Agregó el jefe que no tiene intenciones de polemizar y abogó por el diálogo entre las partes. No obstante, dejó entrever malestar por la exposición pública que Sereno hizo del reclamo. Sobre la posibilidad de que se asignen más agentes a Jovita, reconoció Fermanelli que, de los últimos agentes egresados, esta zona no recibió ninguno, por lo que habría que esperar para que surja el personal que está haciendo la capacitación. Ratifican el reclamo Por su parte, Sereno reafirmó sus dichos con el aval del propio intendente, Walter Toledano. Ambos coincidieron en que no pretenden generar polémica sino llevar tranquilidad a los vecinos. “Hay hechos vandálicos y hay robos”, insistió el jefe de Gabinete. “Y es evidente que no se ven policías en el pueblo patrullando”. En declaraciones a este medio, Sereno aclaró que no están culpando a la Policía de Jovita o Departamental, pero dijo que la falta de agentes no se puede ignorar. “Fermanelli nos dijo que esperaba agentes para la zona y no llegaron. Entonces está admitiendo que están faltando”. Y detalló que desde la Municipalidad se prestó todo tipo de asistencia a la Policía, como entrega de bicicletas para recorridos y hasta un vehículo municipal que lo tiene a préstamo la fuerza. A su vez, Sereno dijo que esperarán recibir respuestas en el corto plazo, pero de no haber novedades concurrirán a la Jefatura de Policía de la Provincia. “Queremos más presencia de policías, y por otro lado el comisario que tenemos acá no está en el pueblo. Viene y se va permanentemente. Necesitamos un comisario que esté de lunes a lunes”, sentenció el funcionario municipal. “La gente va a la comisaría, se encuentra que no está el jefe sino una persona a cargo, y lo peor es que no hay presencia de policías en el pueblo”. Cuestionó Sereno el hecho de que la Departamental haya afectado a 10 personas a una encuesta, cuando podrían ser destinados a tareas de prevención. A partir del reclamo, esperan desde el gobierno jovitense algún cambio. “Pueblos como Jovita siempre hemos podido darle a la gente tranquilidad, pero ahora ya no”, agregó. Por último, Sereno precisó que están dispuestos a continuar dialogando, pero que si las respuestas no llegan acudirán a la Jefatura de la Provincia para obtener respuestas. “No queremos perjudicar a la Departamental, pero si no tenemos respuestas iremos más arriba porque acá estamos hablando de proteger a nuestros vecinos”. FUENTE:PUNTAL