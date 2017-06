Quién es el piloto acusado de liderar el ataque a la Corte venezolana

Minutos después del ataque sobre el Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior, el Gobierno de Venezuela informó oficialmente que el helicóptero desde el cual se efectuaron los ataques fue robado por un policía investigado por sus "vínculos con la Agencia Central de Inteligencia" de EE.UU. Fue el ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, quien explicó que la aeronave fue hurtada de la base aérea militar de La Carlota, en Caracas, y que el responsable es Oscar Pérez, un inspector adscrito y ex jefe de operaciones de la división de transporte aéreo de la policía científica (CICPC). Miembro también de la Brigada de Acciones Especiales (BAE), Pérez se describe a si mismo como "un hombre que sale a la calle sin saber si va a regresar a la casa porque entiende que la muerte forma parte de la evolución". Piloto de aeronaves, paracaidista y buzo de combate, este operador táctico acusado de sublevación tuvo también un breve paso por el mundo de la actuación cuando interpretó y formó parte de la producción de la película Muerte Suspendida, largometraje venezolano que cuenta la historia de un secuestro a un importante empresario. En el film, además de Pérez, participaron varios miembros del CICPC con la intención de mostrarle a la ciudadanía cómo actúa el cuerpo ante hechos delictivos de características similares. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores, Pérez subió cinco videos en los que se lo puede ver, a cara descubierta y encabezando a un grupo de hombres que mantienen sus rostros ocultos con pasamontañas, leyendo un comunicado en el que se presenta como parte de una nueva coalición en contra del gobierno de Maduro. "Queridos hermanos: les hablamos en representación del Estado; somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en búsqueda del equilibrio y en contra de este Gobierno transitorio y criminal. NO pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista; somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de estado que permanecen en desacuerdo, es con la impunidad impuesta, si no en contra del gobierno nefasto. Contra la tiranía de la muerte de inocentes que luchan por su derecho, en contra del hambre, en contra de la falta de salud, en contra del fanatismo. Esta lucha es por la Vida, esta lucha es por la esperanza que construimos. No es la Venganza, es la Justicia y la conciencia la que nos lleva a hacer el cambio. Usamos esta distinción con el color de la verdad y de Jesucristo que nos acompaña. Es por esto que hacemos un llamado a todos los VENEZOLANOS de oriente a occidente, de norte a sur para que se unan a esta fuerza de lucha y salgamos a la calle; en Caracas al Fuerte Tiuna y en el Interior del País a cada base militar para reencontrarnos con nuestra fuerza armada y juntos recuperemos nuestra amada VENEZUELA", lee. En éste día estamos realizando un despliegue aéreo-terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático, y así cumplir y hacer cumplir las leyes, para restablecer el orden constitucional. Es por ésto que nos adherimos a los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Desarticulemos a los paramilitares y devolvamos la paz al pueblo de Bolívar.Te exigimos que de manera inmediata Presidente Nicolas Maduro Moros renuncies en conjunto con tu tren ministerial y sean convocadas Elecciones Generales. Tenemos dos opciones ser juzgados el día de mañana por nuestras conciencias y el pueblo, o a partir de hoy librarnos de este Gobierno Corrupto. Somos Guerreros de Dios y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡VIVA VENEZUELA! ¡QUE VIVA!", completa ante la cámara. Para el Gobierno venezolano estos son ataques de carácter terrorista "enmarcados en la ofensiva insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros". Maduro, además, vinculó a Pérez con un ex ministro del Interior que tiene contactos con la CIA. Miguel Rodríguez Torres, el funcionario en cuestión, denunció hoy la "falsedad" de un documento hecho público por un medio pro-gubernamental en el cual se lo relaciona con este organismo norteamericano. FUENTE: https://www.clarin.com