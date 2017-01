Provincial de clubes: mirá los encuentros y horarios de la segunda fecha

El domingo 29 de enero se va a jugar la segunda fecha del XVI Campeonato Provincial de Clubes de Primera División “Federación Cordobesa de Fútbol”. Por la Zona 5, Huracán recibirá a Moto Kart en el Oscar Fadón a partir de las 21:00 horas y Villa Plomo a Sportivo Norte a partir de las 18:30 horas. Por la Zona 6, Sportivo La Cesira recibirá a Sporting a partir de las 17:30 horas y Estudiantes a Jorge Ross a las 21:00 horas. Segunda Fecha –Domingo 29/01/17 Zona 1 Agraria Colón - Sp. Balnearia Día: 29/01/2017 Hora: 18.30 Cancha: C. Agraria Colón Árbitro: GHIO, Damián ACAF Asistentes: PAEZ, Facundo y AMAYA, Franco ACAF FICE de C. del Eje - Juv. Sportiva Colón Día: 29/01/2017 Hora: 18.00 Cancha: Club At.Talleres (Alberdi S/N) La Banda C.del Eje Árbitro: CEBALLOS, César CAFUC Asistentes: BRONDO, kevin y IBAÑEZ, Sebastián CAFUC Zona 2 Unión de Nono - Central Norte Día: 29/01/2017 Hora: 18.30 Cancha: Unión (Raúl Naco Agüero Árbitro: RODRIGUEZ, Gonzalo RIO TERCERO Asistentes: VELEZ, Gabriel y TOSCANO, Alexis RÍO TERCERO Defensores del Oeste - Sargento Cabral Día: 29/01/2017 Hora: 18.00 Cancha: Defensores del Oeste Árbitro: LUDUEÑA, Gonzalo AFAC Asistentes: RODRÍGUEZ, Paul y BANEGAS, Hugo AFAC Zona 3 8 de Diciembre - C. Central de Río II Día: 29/01/2017 Hora: 19.30 Cancha: 8 de diciembre Árbitro: GOMEZ, Jorge CAFC Asistentes: BELANDE, Luciano y BLANDO, Federico CAFC A.y B. Villa del Rosario - Asoc. El Arañado Día: 29/01/2017 Hora: 20.00 Cancha: Polideportivo Villa del Rosario Árbitro: SOSA ABRILE, Leandro AADC Asistentes: ARCE, Juan y BRINGAS, Lucas AADC Zona 4 Bell de B. Ville - C. 9 de Julio Río III Día: 29/01/2017 Hora: 20.00 Cancha: C. A. Bell Árbitro: REYNA, Ivan LABOULAYE Asistentes: MERCOL, Mauricio y PEREZ, Luis LABOULAYE Vecinos Unidos - Dpvo. Argentino Día: 29/01/2017 Hora: 20.30 Cancha: Vecinos Unidos Árbitro: HEREDIA, Matías EAFA Asistentes: PEREZ, Matías y IBAÑEZ, Pablo EAFA Zona 5 C. Huracán de Laboulaye - Dpvo. Moto Kart Día: 29/01/2017 Hora: 21.00 Cancha: Sporting de Laboulaye Árbitro: DOMINGUEZ, Alejandro ARAF Asistentes: MACHADO, Ramón y RODRIGUEZ, Lucas ARAF Villa Plomo - Sportivo Norte Día: 29/01/2017 Hora: 18.30 Cancha: C. Villa Plomo Árbitro: MEINERI, Edgar PASCANAS Asistentes: CINTIONI, Alexis y RIOS, Alejandro PASCANAS Zona 6 Sp. La Cesira - Sporting Club de Laboulaye Día: 29/01/2017 Hora: 17.30 Cancha: Sp. Las Cesiras Árbitro: ESPAÑON, Darío BELL VILLE Asistentes: SALVATORI, Pablo y CALDERON, Franco BELL VILLE Estudiantes de Levalle - Asoc. Dp. Jorge Ross Día: 29/01/2017 Hora: 21.00 Cancha: C. Estudiantes Árbitro: PEÑAFLOR, Mariano CÓRDOBA Asistentes: RAMALLO, David y BLANDO, Kevin - CÓRDOBA