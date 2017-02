Policías rompieron una vereda para rescatar a un perro y luego la repararon con cemento

Dos efectivos de la Policía de Córdoba hicieron las veces de rescatistas y “albañiles” en una misma tarde: debieron romper una vereda para socorrer a un perro cachorro que estaba en un caño de desagüe y, luego de salvarlo, arreglaron todo con mezcla cementicia. El episodio ocurrió en calle Medina y Torres al 3.700 de barrio Patricios, donde una nena pedía ayuda porque su mascota, un cachorro de apenas 15 días, estaba en el interior de un caño de desagüe y no podía alcanzarlo. Luego de intentar llegar hasta el can con sus brazos y usando otros elementos, los efectivos tomaron cortafierro y masa y comenzaron a levantar baldosas de la vereda. La maniobra permitió rescatar al cachorro, pero la historia no terminó ahí. Al ver el estado en el que quedó la vereda, los efectivos usaron mezcla cementicia y, con herramientas de albañilería, repararon la senda. Fuente: La Voz del Interior.