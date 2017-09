Piqueteros pedirán alimentos en supermercados para reclamar por la emergencia social

By lv20 Radio

Organizaciones piqueteras demandarán el jueves alimentos frente a las puertas de los supermercados de la Ciudad, como parte de la jornada de protesta que realizarán en reclamo de una mejor aplicación de la ley de Emergencia Social y Alimentaria. Así lo confirmó el coordinador Barrios de Pie, Daniel Menéndez, en distintas entrevistas radiales. Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) mantuvieron hasta ayer distintas reuniones con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Si bien la protesta estaba prevista para mañana, decidieron dar un día más de plazo para continuar con el diálogo. Menéndez adelantó que el jueves entregarán petitorios a los supermercados "para mejorar la asistencia que muchos de ellos ya realizan a los comedores y merenderos". Según las organizaciones piqueteras, el Gobierno subejecuta partidas de la ley de Emergencia Social, lo que afecta directamente a los centros comunitarios que dan alimentos y copas de leche. "La ley de Emergencia Social era un avance, pero en la reunión del viernes pasado nos dijeron que no se iba a ejecutar todo el presupuesto. Lamentablemente nos plantean que se va a ejecutar el 30 por ciento del presupuesto", dijo Menéndez ayer a Radio Nacional. "Hay un sector del gobierno que evidentemente promueve la conflictividad, el recorte de determinadas áreas, profundizar el ajuste. Y hay un sector que lee muy mal el resultado electoral. Se parecen a Cristina cuando sacó el 54 por ciento y esbozaba el 'vamos por todo'. El país todavía está en una situación muy difícil y tiene que primar el diálogo", complementó el dirigente esta mañana a radio Continental. La protesta frente a los supermercados es una imagen que el Gobierno quiere evitar a toda costa. El reclamo de alimentos se asocia a la profunda crisis de 2001 y 2002, algo que no se condice con la situación actual de recuperación económica y leve repunte del consumo. Si bien el Ejecutivo admite que la mejoría económica no llega a todos los sectores de la sociedad, es reticente a ampliar las partidas presupuestarias para la ley de Emergencia Social. El Gobierno considera que otros esquemas de asistencia reemplazan algunos puntos de esa norma, que el Congreso votó a fines del año pasado por impulso de un sector del peronismo y el acompañamiento del resto de los partidos. FUENTE:TN