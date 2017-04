PARTE DE PRENSA UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL ROQUE S PEÑA 20 de ABRIL

ALLANAMIENTOS POSITIVOS En la víspera, personal de la Brigada de Investigaciones de esta U.O.M. procedió a dar cumplimiento a órdenes judiciales de allanamientos para dos viviendas de la ciudad de Laboulaye, arrojando los mismos resultado positivo, procediéndose al secuestro de varios elementos los que no serian ajenos a los denunciados por vecinos de esta ciudad días tras.- Se labran las actuaciones sumariales correspondientes con intervención de la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad.- INFRACTOR AL CODIGO DE CONVIVIENCIA CIUDADANA Siendo aproximadamente las 02:55 hs personal de la Comisaria de Distrito Serrano en momentos en que se encontraba realizando control vehicular, procede a interceptar en Ruta Provincial Nº 27 y acceso a la localidad, un automóvil marca Renault 12, conducido por una persona de sexo masculino, mayor de edad (34) domiciliado en Buchardo, quien carecía de la documentación que acredite la propiedad del mismo, como así también su habilitación para conducir se encontraba vencida.- Se procede al secuestro del rodado, labrándose las actuaciones sumariales contravencionales correspondientes.- SU POLICIA LE RECUERDA: Tome la precaución de salir de modo discreto y active la alarma, en caso de que el hogar la posea. Revise que las puertas y cerraduras queden bien cerradas. Coloque cortinas y persianas en su posición habitual. Entregue una copia de las llaves a algún familiar o vecino de confianza para que ventile el hogar con periodicidad, recoja su correspondencia, encienda y apague las luces del domicilio. No deje luces encendidas todo el día para que no noten su ausencia. Al ausentarse del hogar por un período determinado, evite comentarlo con extraños, o publicarlo en redes sociales.