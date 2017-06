PARTE DE PRENSA: Secuestro vehicular y operativo saturación

By lv20 Radio

Secuestro de Vehículo Siendo aproximadamente las 15:45 hs, personal de la Patrulla Preventiva procede al secuestro en la intersección de calles Marzan y C. Tedesco de una pick up marca Ford F-100, el cual al ser consultado por sistema recaía una prohibición de circular desde el año 2014.- Se labran las actuaciones sumariales correspondientes, trasladando el rodado hasta el Depósito Judicial para su resguardo y conservación.- Operativo Saturación En la tarde de ayer, 25 efectivos de la Comisaria de Distrito General Levalle y el Destacamento Policial Riobamba, conjuntamente con la colaboración de Inspectores de Transito del municipio local, participaron de un Operativo Saturación, el cual se realizó no solamente en el ejido urbano de la ciudad, sino también en la intersección de Ruta Nacional Nº 7 y Ruta Provincial Nº 10, estando a cargo del Comisario Oscar Solis, arrojando el siguiente resultado: 121 vehículos controlados 215 personas identificadas 03 talleres controlados 14 actas municipales labradas por personal Municipal Asimismo se implemento un operativo similar en la localidad de La Cesira, donde el Comisario Carlos Giménez con personal a sus órdenes realizaron controles vehiculares selectivos en Ruta Provincial Nº 3 y Acceso a la localidad, control de comercios y controles vehiculares en el ejido urbano arrojando el siguiente resultado: 60 vehículos controlados 72 personas identificadas 02 actas labradas por personal municipal Se realizaron patrullajes aéreos en Laboulaye, General Levalle, Melo, Serrano, Curapaligue, Guardia Vieja, Tres Colonias y toda la zona rural de los antes mencionados, como asi también se realizaron patrullajes terrestres, paradas preventivas y rondas policiales, controles vehiculares, presencia en lugares de esparcimiento y de masiva concentración de personas, control de talleres y de comercios, siendo ambos operativos supervisados por el Comisario Inspector Jorge Pascual, Jefe de Inspección de Unidades Zona Nº 2.-