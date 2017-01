"No queremos hacer de Aerolíneas una caja, como otros gobiernos"

"A diferencia de otros gobiernos, nosotros no venimos a colonizar Aerolíneas; no venimos a hacer de Aerolíneas una caja y lo demostramos este año y lo seguiremos demostrando con Mario Dell Acqua", dijo Dietrich al diario La Nación. Según el funcionario, "venimos a que Aerolíneas crezca, a cuidar más a la gente, que se desarrolle". "Aerolíneas y Latam venden commodities y tienen que competir con compañías de todo el mundo. Los que supuestamente defienden Aerolíneas deberían tener eso en primer lugar", aseguró. Para Dietrich, "tenemos que ir, en la economía argentina, hacia un modelo de productividad. Y la productividad no es que la gente gane menos, la productividad es que nuestras empresas sean competitivas". El ministro agregó que "impulsamos (a) que todos los que quieran venir a competir acá vengan. Obvio que debemos regular el crecimiento. No sirve de nada ultraofertar una ruta, que se canibalicen ahí y eso no le sirve a nadie. Tenemos que darle sustentabilidad al sistema".