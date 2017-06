Murió una mujer por gripe A en Córdoba

El funcionario informó que la paciente residía en Córdoba capital, tenía 62 años y presentaba factores de riesgo, entre ellos, obesidad y diabetes. Una mujer que se encontraba internada en la unidad de terapia intensiva del hospital Rawson murió el jueves pasado por influenza A. Otras dos personas, a su vez, se encuentran hospitalizadas en el establecimiento provincial con idéntico diagnóstico. Julio Cohen, director del hospital, precisó que la mujer que falleció había sido internada 48 horas antes con un cuadro respiratorio severo, al tiempo que indicó que aún se espera la tipificación del virus para determinar si se trata de la cepa estacional A H3N2 o de A H1N1, la cepa pandémica. “Pero hay que tener claro que incluso la influenza estacional puede causar complicaciones respiratorias que pongan en riesgo la vida”, explicó. El funcionario informó que la paciente residía en Córdoba capital, tenía 62 años y presentaba factores de riesgo, entre ellos, obesidad y diabetes. “No estaba vacunada”, dijo, y advirtió que en la provincia es muy baja la cobertura antigripal. RELACIONADAS Soriano ya va por el 16° día de huelga de hambre “El virus influenza ya está circulando en Córdoba, al igual que en otras jurisdicciones del país, por lo cual es muy importante que quienes integran los grupos de riesgo concurran a vacunarse sin demora si todavía no lo hicieron”, alertó. Casos en aumento “Desde el fin de semana, se han triplicado las consultas por enfermedad tipo influenza (Eti)”, advirtió Cohen, a la vez que informó que ayer la guardia del establecimiento se encontraba abarrotada de pacientes con patologías respiratorias. “Esto se está viendo no sólo en nuestro hospital, sino también en otros centros de salud públicos y privados”, afirmó. En esa línea, puntualizó que mientras en todo el mes pasado se hicieron en el Rawson 15 hisopados por sospecha de enfermedad tipo influenza, de los cuales tres resultaron positivos, sólo en el último fin de semana se realizaron 17, de los cuales cinco resultaron positivos para influenza A. “En este momento, es esencial que ante síntomas respiratorios la persona no vaya al trabajo o a la escuela, no se automedique y consulte al médico”, recomendó. Muy baja cobertura antigripal en Córdoba. Sólo se vacunó el 36 % de las embarazadas y el 24 % de los niños de 6 a 24 meses. También deben vacunarse los mayores de 65 años y quienes tienen factores de riesgo. FUENTE:http://www.lavoz.com.ar/