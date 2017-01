murió una chica de 16 años en una "previa"

La previa de una noche de baile terminó de la peor manera este sábado en Venado Tuerto, donde hoy se confirmó la muerte de una chica de 16 años que estuvo internada durante más de 12 horas en un hospital de la ciudad del sur santafesino. Sus allegados creen que bebió alcohol mezclado con drogas sin saberlo. El caso de Lourdes Ayelén Quevedo conmovió a la localidad ubicada 160 kilómetros al sudoeste de Rosario, luego de que la adolescente fuera internada de urgencia en el Hospital Gutiérrez. Según informaron fuentes policiales, la adolescente arribó inconsciente y murió alrededor de las 20:30 en el mismo efector al que la habían trasladado sus parientes. Según contaron las autoridades del hospital, la joven ingresó poco después de las 3:30 con signos de intoxicación y no logró recuperarse tras permanecer en estado crítico a lo largo de toda la jornada. Medios locales aseguraron que sufrió tres paros cardíacos mientras fue atendida en el establecimiento. La menor había sido retirada por un familiar cuando empezó a sentirse mal mientras estaba junto a un grupo de amigos en una vivienda del complejo Mateo Fernández, ubicado en el barrio de la Carne. De acuerdo a los primeros testimonios recabados, Lourdes pudo haber ingerido droga mezclada con alcohol, aunque presumen que la sustancia fue colocada en su bebida sin que ella lo supiera. Más allá de la información de rigor brindada por los médicos que asistieron a la adolescente, los investigadores esperaban esta tarde los resultados de la autopsia correspondiente para confirmar la causa de la muerte y avanzar con la pesquisa. Mientras tanto, el domicilio donde se llevó a cabo la previa fue allanado y allí secuestraron bebidas alcohólicas. No obstante, hasta el momento no había ninguna persona identificada como posible responsable del fallecimiento de la menor. Fuente: Clarín.