Mattaldi: encuentran un cheque por $ 229.000 y lo devuelven a su dueño

Ocurrió este jueves por la tarde, cuando una mujer de Mattaldi encontró un cheque en la calle, se lo dio a su esposo, un efectivo de la policía local, y a los pocos minutos se lo entregó a su dueño, que también reside en esa localidad. Los protagonistas de esta situación fueron Sandra Palmieri y su esposo, Roberto Boyero (39), ambos residen en Mattaldi y él integra la fuerza policial en esa localidad. El cheque de $ 229.047 estaba a nombre de un vecino, de apellido Catalano. Cita Directa dialogó con el uniformado, quien confirmó el episodio y dio algunos detalles de lo ocurrido. “Mi señora sale de casa y ve un papel volando en la calle, casi frente a nuestra vivienda, en calle Belgrano. Cuando lo observa bien se da cuenta que se trataba de un cheque, me lo dio y de inmediato se lo acerqué a su dueño, quien hasta ese momento no se había percatado del hecho”, señaló el efectivo policial. La esposa de Boyero, fue quien tomó contacto en primera instancia con el abultado valor, se lo entregó a su marido y éste finalmente a Ivana, la esposa de quien figuraba como destinatario. “La vida muchas veces nos pone estas cosas en el camino, que son muy lindas, aunque considero que simplemente hicimos lo que debíamos hacer, devolverlo a quien pertenecía”, indicó Boyero, aunque recordó también el mal momento que debió pasar hace un año junto a una compañera de la fuerza, durante un procedimiento. La noble acción del matrimonio registró saludos y felicitaciones no solo por parte de allegados y vecinos, sino también de la fuerza policial que destacó el gesto de la devolución a su propietario. Fuente: Cita Directa.