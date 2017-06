Macri con Bachelet: una agenda centrada en Venezuela y la integración

El presidente Mauricio Macri y su par de Chile, Michelle Bachelet, coincidieron ayer en "profundizar“ las relaciones bilaterales para "avanzar en una convergencia“ concreta entre "la Alianza del Pacífico y el Mercosur“, para lo que anunciaron una "agenda de trabajo conjunta“ en "desarrollo energético“ y "comercio bilateral“. Anoche, antes de volver a Buenos Aires, el presidente participó de un diálogo con empresarios e inversores sobre el tema "Las estrategias de inserción internacional de la Argentina y la integración con Chile", y estuvo también ante 300 empresarios en la Sociedad de Fomento Fabril. En estos encuentros se planteó un panorama de deseos de invertir en este país. Pero los empresarios también manifestaron la necesidad de que este país se mantenga en un clima de confianza después de los comicios de octubre y que se vayan aliviando trabas burocráticas que aún persisten. Tras mantener una reunión en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, Macri y Bachelet dieron a conocer ayer su "declaración conjunta“ en la que además, Macri expresó la "preocupación de ambos países por la situación que atraviesa el pueblo de Venezuela“ y reclamó "elecciones“ en ese país."Hablamos y comentamos nuestra preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Compartimos el dolor del pueblo venezolano, lo que está viviendo y seguiremos trabajando en conjunto para encontrar una solución que signifique que pueda tener elecciones y que se respete la independencia de la nación", dijo el presidente pasado el mediodía de ayer en una declaración a la prensa en la que no se permitieron preguntas. Venezuela estuvo en todas las conversaciones de ayer, supo Clarín. Inclusive los presidentes abordaron la cuestión de que al final la creación de "grupos amigos" de Venezuela, las mediaciones no están ayudando sino prolongando la situación. Luego de la declaración conjunta, Bachelet agasajó a Macri con un almuerzo de honor, al que asistió toda la comitiva, integrada con sus ministros de Exteriores, de Hacienda, de Energía y Minería y de Transportes, además de los gobernadores Mendoza, Salta, San Juan Tierra del Fuego. Mientras que el salteño Juan Manuel Urtubey quien llevó la voz de la integración fronteriza, mientras que la fueguina Rosana Bertone habló de la necesidad de liberar los pasos en el sur austral. Con Macri viajaron, el vocero Hernán Pavlovsky y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; y de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Este último conversó con su par chilena, Lorena Fries, sobre el pedido chileno para que extraditen desde aquí al ex guerrillero Galvarino Apablaza, y sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala. Macri, que ayer en Chile volvió a lamentar la tragedia del micro en San Rafael, aprovechó la oportunidad para criticar al gobierno de Cristina Kirchner, al que acusó de "una falta de visión" que, según advirtió "nos hizo perder la autonomía energética" que antes tenía Argentina con la "posibilidad de exportar" a Chile. Macri aseguró que "ahora" tras las medidas tomadas por su gobierno "estamos comprometidos en desarrollar Vaca Muerta“ y "construir confianza para un desarrollo definitivo de una matriz energética entre ambos países". El legislador del partido de derecha UDI Hernán Larraín, contó ayer los medios en Santiago que le había pedido personalmente a Macri, junto a otros miembros del Congreso, la extradición del ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza, "tan pronto como sea posible". Apablaza tiene un refugio político en la Argentina concedido bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Chile lo reclama por considerarlo responsable del asesinato del ex senador pinochetista Jaime Guzmán, en 1991. Pero nadie de la comitiva dice haber oído este reclamo. FUENTE: https://www.clarin.com