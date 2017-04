Apartan de la fuerza a dos policías por el joven herido durante el clásico

La Policía de Córdoba confirmó que dos efectivos del organismo de seguridad fueron “separados preventivamente” de la fuerza, por otro hecho de violencia que sucedió previo al inicio del encuentro del clásico entre Belgrano y Talleres, aparte del que dio muerte a Emanuel Balbo tras ser arrojado de una tribuna. La decisión de separar a los policías fue del Tribunal de Conducta Policial, a partir de la denuncia formulada por Diego Frydman (25) quien manifestó que, mientras filmaba la llegada de los equipos al estadio Kempes, sufrió una grave herida en uno de sus ojos como consecuencia de recibir el impacto de una bala antimotín (de goma o tipo paintball) por parte de la policía a cargo del operativo de seguridad. En comunicación con Cadena 3, Julio Deheza, abogado del joven, indicó: “Está filmado y fotografiado, la secuencia es muy clara, ya se harán las pericias oportunas para ver que el material no haya sido manipulado”. Claudio Frydman, padre del joven agredido, dijo a la misma emisora: "No puedo que le hayan hecho esto a mi hijo, un ser humano excepcional, acabada de ser papá", se lamentó y agregó: "Mi hijo no es violento". FUENTE: DIA A DIA