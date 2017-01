Lo del agua gratis se cumple a cuentagotas

Por ordenanza, a partir de esta semana el agua tiene que ser gratis en restoranes, bares, boliches y espectáculos públicos de la ciudad de Córdoba. En los locales gastronómicos tiene que ofrecerse en la mesa sin que el cliente lo pida. Sin embargo, hasta el momento eso no sucede; sólo se da si la gente lo solicita. En los bailes, boliches, fiestas electrónicas, peñas y cualquier otro tipo de espectáculo público, debe haber bebederos o puntos de hidratación. Tienen que ser dos puestos hasta las primeras 200 personas, y después agregarse uno cada 200. En una recorrida por restaurantes y bares del Centro de la Ciudad,se pudo comprobar que el agua no se ofrece de manera voluntaria, pese a que la ordenanza 12.552 lo dice con claridad: “En todos los establecimiento gastronómicos de expendio de comidas y bebidas (…) deberán contar con los elementos necesarios para poner a disposición de todos sus clientes agua potable para el consumo personal de forma gratuita, sin límite de consumo y sin que medie solicitud alguna”. Fernando Faraco, director ejecutivo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, admitió: “Es cierto que la ordenanza prevé que se ofrezca una jarra de agua así como se pone en la mesa la canasta de pan. Pero todavía no está la costumbre”. Faraco dijo que los dueños de locales gastronómicos están enterados de la nueva norma y saben que deben cumplirla. Y contó que durante la reglamentación de la ordenanza, solicitaron que no se obligue a poner dispenses de agua envasada, sino que se permita dar agua corriente de red, que es potable. El pedido fue aceptado. “Siempre se dio agua gratis, no necesitábamos una norma”, sostuvo Claudia Usberti, encargada de uno de los bares de la peatonal. Sin embargo, reconoció que no ponen la jarra en la mesa sino que esperan que el cliente pida. Con ella coincidió Mirta Cavallo, dueña de otro local: “Nunca negamos agua, incluso a personas que no son clientes. Aquí vienen los chicos con las botellas de plástico y se las llenamos”.