Leguizamón bajo agua: “La situación es crítica, estamos muy complicados”

Las intensas lluvias registradas en esta región durante los últimos días afectaron a varias localidades del sur-sur provincial. Tal fue el caso de Leguizamón, ubicada en el departamento Roque S. Peña, a la vera de ruta nacional Nº 7, casi en el límite con la provincia de Santa Fe. La pequeña localidad, que cuenta con unos 150 habitantes, se encuentra seriamente afectada por una masa hídrica que ingresó a partir del primero de enero, complicando seriamente a sus habitantes. La masa de agua ingresó desde el lado norte, entre los dos primeros días de enero y cubrió prácticamente la totalidad del pueblo en cuestión de horas. No nos dio tiempo de nada, pusimos bombas de drenaje para evitar que el agua ingrese a las casas, y desde la Provincia nos enviaron una retroescavadora, que se terminó enterrando lamentablemente, por lo que tuvimos que traer otra, que llegó anoche, desde Jovita”, explicó el mandatario. “Estamos en contacto permanente con las autoridades de la Provincia, no tengo mas que palabras de agradecimiento hacia el gobernador Schiaretti, el ministro Sergio Busso y Horacio Genesio de Dipas, además del personal policial y Defensa Civil de Laboulaye que realizan las guardias. Por el momento no fue necesario evacuar ninguna familia, pero en caso que fuese necesario tenemos la escuela en condiciones, con duchas, sanitarios y espacio para albergar evacuados en caso que esto se agrave”, explicó Boiero. El jefe comunal señaló además que están construyendo una especie de muralla alrededor del pueblo para evitar que siga ingresando agua al pueblo. “Creo que la peor parte la hemos superado, de todas maneras estamos en guardia permanente, aunando esfuerzos para evitar que la situación se complique aun mas”. Al momento de realizar esta nota, el jefe comunal se encontraba en una localidad vecina comprando mercaderías para llevar a los habitantes de Leguizamón, quienes se encuentran prácticamente aislados como consecuencia de la inundación que afecta a la localidad. fuente: Cita Directa