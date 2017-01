Le robaron todo a una familia de Moldes que veraneaba en Chile

David Berardo y Verónica Zalazar, de la localidad de Moldes sufrieron un importante robo en las cabañas Las Añañucas II de La Serena, en el país vecino de Chile. Detallaron que fueron a comer a un restorán a una cuadra de las cabañas y que cuando llegaron a su lugar de alojamiento, “encontramos la ventana abierta y no estaba nuestra valija, donde llevábamos ropa, una cámara fotográfica y las declaraciones juradas que piden acá para el ingreso de niños y niñas”. En comunicación con Lv16 dijeron que también les sustrajeron su vehículo, el que apareció horas después. Afirmaron que las medidas de seguridad del lugar no eran buenas y que el dueño no se quiso hacer cargo, dejándolos solos “en un país que no conocemos, prácticamente casi nos echan a la calle, querían que desalojáramos el lugar. Es la primera vez que venimos. Llegamos con GPS y yo quería ir a conocer el sur”, indicó Berardo. También manifestaron que pudieron ver el video de la cámara de seguridad y que reconocen a los autores materiales del hecho, entregando imágenes como medios de prueba. Finalmente, presentaron también como evidencia una imagen de este registro audiovisual y agradecieron la ayuda que han recibido, tanto de los otros residentes como de las autoridades: “estamos muy agradecidos de todos los chilenos que nos hay ayudado. Las autoridades se han portado muy bien con nosotros y nos han auxiliado en todo lo que hemos necesitado”. Por otra parte, tras conocida la denuncia, Diario El Día de Chile, se contactó con Andrés Bovio, dueño de las cabañas Las Añañucas II, para conocer su versión del hecho. Bovio admitió que efectivamente el robo ocurrió y que existen grabaciones que lo demuestran. Además desmintió que haya dejado sin ayuda a los turistas, señalando que se les entregó una indemnización de 600 dólares por las especies robadas y que se hicieron todos los llamados para la asistencia de la fuerza pública. Reiteró que se hizo cargo de la situación, aunque no le correspondía: “fue un acto vandálico como puede ocurrir en cualquier parte”. Informe16/lv16.com