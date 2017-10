Las lluvias vuelven a amenazar a Arias

Arias.- Pese a los distintos anuncios de obras, que anticipan la construcción de un alteo en la ruta 8 y la creación de un nuevo camino en la zona sur de esta localidad, los padecimientos de trabajadores del campo continúan. Mientras tanto, las autoridades municipales siguen observando de reojo cómo el agua sigue acumulada, avanzando en forma progresiva con las últimas lluvias. “Nada ha cambiado, todo sigue igual”, expuso el intendente Matías Govozdenovich, mientras muestra a PUNTAL fotografías aéreas para describir cómo se ve amenazado el casco urbano de esta población. En la zona rural las cosas no han mejorado. Si bien la obra de construcción de un camino en la zona sur sigue avanzando, resulta extremadamente complicado poder ingresar a determinados sectores con los camiones para ir sacando la última cosecha. Consultado al respecto, el contratista rural Fernando Rossi dijo: “El martes fue un día de terror. Hubo que enganchar los camiones y hacer lo imposible para sacarlos. En algunos lados por arriba parece que está seco, pero el elevamiento de napas provoca que las herramientas pesadas se entierren”. En efecto, hace pocos días, mientras estaban sembrando, una sembradora se enterró hasta el eje. “Hubo una niveladora de arrastre que no es tan pesada pero que se enterró y volcó. Allí vimos que por las napas tan altas el agua surge como si nada”. Sin fecha En relación al alteo que se realizara en la ruta 8 entre los kilómetros 408 al 410, Vialidad Nacional no ha dado a conocer la fecha oficial de inicio de los trabajos. Estaba previsto un corte de alrededor de 8 semanas desde hace unos pocos días pero imprevistamente la medida se pospuso. “Por ahora no hay fecha”, dijeron desde la estación de peaje de Venado Tuerto. FUENTE:http://www.puntal.com.ar