Laboulaye: parte policial de las ultimas horas

By lv20 Radio

30-06-17—INFRACTOR ART.111º CODIGO DE CONVIVENCIA—15:45 HS: Personal de Patrulla Preventiva que se encontraba de recorrido por calles Gallo Lorente y Saavedra proceden al control de una motocicleta marca Zanella, modelo zb, sin dominio visible. En la cual iban a bordo dos masculinos mayores de edad, sin casco ambos. Se le solicita al conductor la documentación de la misma y licencia de conducir, manifestando este que no poseía nada en su poder, por lo que se procede al secuestro del rodado y traslado al predio judicial. Se labran actuaciones y averiguaciones correspondientes.- 30-06-17—INCENDIO AUTOMOTOR—20:30 HS: Se recibe un llamado al 101 por parte de un masculino mayor de edad quien solicitaba la presencia policial en el lugar ya que minutos antes habría apagado fuego originado en su vehículo. Llegado al lugar personal policial corrobora los dichos del dueño el que manifestaba que aparentemente habría sido intencional. El rodado presentaba quemaduras en parabrisas frontal. Se labran actuaciones y averiguaciones correspondientes.- 01-07-17—VEHICULO CON PEDIDO DE SECUESTRO—10:00 HS: Personal de Policía Caminera procede al control de un camión marca Scania de color blanco, modelo T113H, al solicitarle la documentación al conductor y consultar el dominio, el mismo arroja pedido de secuestro solicitado por Fiscalía de Instrucción de Villa del Soto, por lo que procede a trasladar a dicho rodado hacia el Puesto Caminero, quedando secuestrada la Unidad Tractora. Labrándose las actuaciones y averiguaciones correspondientes.- 02-07-17—SUSTRACCION DE MOTOCICLETA--05:30 hs: Personal de la Patrulla Preventiva mientras realizaba el barrido en la finalización del boliche Versus, es entrevistado por una persona de sexo masculino mayor de edad el que manifestaba que autores ignorados le habrían sustraído su motocicleta, siendo esta una Guerrero Day 70 CC color negra la cual no contaba con medidas de seguridad, se realizo un amplio recorrido por el lugar con resultado negativo. Se invita al damnificado a la Unidad Judicial a realizar la correspondiente denuncia, labrándose las actuaciones y averiguaciones correspondientes. 02-07-17—DAÑO—07:00 HS: Se recibe un llamado al 101 por parte de un masculino dando cuenta que en calle Av. Quintana al 15 aprox., una camioneta blanca habría subido arriba de la vereda chocando con el tapial delantero de la vivienda y se da a la fuga. Llegado al lugar se entrevista con el damnificado quien ratifico lo manifestado al 101 por lo que se procede a la búsqueda de este vehículo, hallando uno con similares características, pero al intentar entrevistar a los moradores del domicilio donde este vehículo estaba estacionado, no teniendo respuesta alguna. Se labran actuaciones y averiguaciones correspondientes. 02-07-17—HALLAZGO MOTOCICLETA—15:20 HS: Se recibe un llamado al 101 por parte de una persona de sexo femenino la que manifestaba que en calle Caseros al 20 Aprox., habría una motocicleta abandonada. Llegado Personal Policial se entrevista con vecinos del domicilio ya que en el lugar hay varios departamentos, los cuales desconocían a quien pertenecía el rodado, siendo una Guerrero Day 70 CC de color negra, por lo que se traslada al predio judicial. Labrándose actuaciones y averiguaciones correspondientes.