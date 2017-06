Laboulaye: parte de prensa de fin de semana

By lv20 Radio

24-06-17—INCENDIO Y APREHENCION—09:00 hs: Se recibe un llamado al 101 donde manifestaban que en calle Tosini al 15 aprox., se estaba incendiando una vivienda. Llegado al lugar personal policial y personal de bomberos los que logran sofocar el incendio con daños materiales y sin víctimas en el mismo. En el lugar se hace presente la damnificada, la cual comienza a agredir a personal de prensa, por lo que personal policial procede a reducirla los cuales fueron agredidos también. Se la traslada a la Cría. Distrito Laboulaye donde continuo con las agresiones por lo que es traslada hasta el hospital local donde le colocan un calmante. Se hace presente en el lugar el perito policial en incendios el cual pudo corroborar que el mismo habría sido intencional, la aprehendida habría sido la causante del siniestro, labrándose las actuaciones y averiguaciones correspondientes. 24-06-17--HURTO--20:30 hs: Personal de la Patrulla Preventiva es comisionado vía radial al Establecimiento Educacional Antonio Sobral sito en calle Int. Fenoglio al 300 aprox. Donde una persona de sexo femenino mayor de edad manifiesta que autores ignorados le sustrajeron su bicicleta tipo playera, la cual estaba sin medidas de seguridad, se invita a la damnificada a la Unidad Judicial a realizar la correspondiente denuncia, labrándose las actuaciones y averiguaciones correspondientes. 24-06-17--HURTO--22:55 hs: Personal de la Patrulla Preventiva es comisionado vía radial a calle Rodríguez Peña al 10 aprox. Donde una persona de sexo femenino mayor de edad manifiesta que autores ignorados le sustrajeron del interior de su vivienda una Tablet, la cual se encontraba arriba de la mesa del comedor, agregando la damnificada que en la morada no hay signos de violencia y que la puerta de ingreso no cuenta con medidas de seguridad, se invita a la damnificada a la Unidad Judicial a realizar la correspondiente denuncia, labrándose las actuaciones y averiguaciones correspondientes. 25-06-17--ACCIDENTE DE TRANSITO--06:02 hs: Por circunstancias que se tratan de establecer colisiona en calle España al 180 aprox., una motocicleta color negro, conducida por una persona de sexo masculino mayor de edad, con un automóvil marca Ford Mondeo el cual estaba estacionado en el lugar. El conductor del rodado menor fue trasladado por el servicio de emergencias al hospital local, sufriendo lesiones. Labrándose actuaciones y averiguaciones correspondientes. 25-06-17--ROBO--07:30 hs: Personal de la Patrulla Preventiva es comisionado vía radial a calle San Martin y Sarmiento. Donde una persona de sexo femenino mayor de edad manifiesta que minutos antes dos masculinos la habrían sorprendido por la espalda golpeándola y sin medir palabra le sustraen su teléfono celular y se dan a la fuga. Se procede a la búsqueda de los mismos , observando desde el puente peatonal bajaban dos sujetos con las características aportadas por la damnificada, se los identifica y al realizar el palpado preventivo se les secuestra el teléfono perteneciente a la señora, por lo que se traslada a ambos a Cría. Distrito Laboulaye quedando alojados en la misma, se labran actuaciones y averiguaciones correspondientes.- 26-06-17--ACCIDENTE DE TRANSITO--06:30 hs: Por circunstancias que se tratan de establecer colisiona en calle Sarmiento al 200 aprox., un automóvil Ford Fiesta conducido por una persona de sexo femenino mayor de edad acompañada de dos menores, con un automóvil marca Ford Fiesta el cual estaba estacionado en el lugar. Se hace Presente el Servicio de emergencias no constatando lesiones. Labrándose actuaciones y averiguaciones correspondientes.