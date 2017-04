Los productos del quiosco, 43,5% abajo en ventas

La caída en las ventas de los comercios del país en general, y de Córdoba en particular, se refleja en prácticamente todos los rubros. No se salva casi nadie, ni aquellos que comercializan productos baratos, como los quioscos. El dato es claro y demuestra la fuerte caída: la venta de productos de quiosco cayeron un promedio de 43,5 por ciento en marzo de este año, respecto del mismo mes de 2016. La información proviene del Centro de Almaceneros de Córdoba, que releva mensualmente la venta de este tipo de productos en todos sus puntos de comercialización. “Si la gente dejó de comprar leche o criollos, por ejemplo, no sorprende que haya caído tan fuerte la venta de los productos de quiosco”, dijo a Día a Día Vanesa Ruiz, gerente de la entidad. “Es una baja muy importante, de un promedio del 43,5 por ciento y contempla todo, desde turrones y alfajores, hasta barritas de cereal, galletas dulces y galletas saladas”, indicó. El estudio sólo excluye chupetines y caramelos, que como se venden sueltos es muy complicado de medir. La baja es mucho mayor que en otros productos que se suelen comprar en su reemplazo, como criollos (que cayó 13,35% interanual) y medialunas (que bajó 19,7%). En estos puntos de venta la baja preocupa mucho poque se compara con un mes que ya era malo: ya había habido una baja del 5% entre marzo de 2015 y marzo de 2016. Cambiando Los cambios de hábitos no sólo se ven en el volumen de compra, sino en otros aspectos, como en el tipo de productos que se adquieren. “Los únicos alfajores que se venden más son los más económicos, es porque el resto cuesta ya más de 20 pesos, en algunos casos”, explicó Ruíz. Del lado de las empresas también hay cambios. “Muchas, para no aumentar demasiado, bajaron el tamaño de los productos, redujeron gramajes o tienen packaging que son puro aire”, advirtió la dirigente del Centro de Almaceneros. A nivel nacional, también Según un informe de Focus Market publicado por El Cronista, a nivel nacional, los alfajores cuyo precios están por encima de los 20 pesos tuvieron caídas de hasta el 34,5 por ciento en el último año. Lo mismo pasó con las barras de cereal, que salvo algunas presentaciones, sufrieron una baja en las ventas entre 12 y 31 por ciento. También las gaseosas chicas se venden menos por un aumento en los precios de hasta 39,6 por ciento. El mismo estudio dice que los cigarrillos tuvieron una baja interanual en ventas en todas sus marcas y presentaciones y hubo aumentos de hasta 84,4 puntos en los precios, si se compara marzo contra marzo. Según un informe la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), en 2016 cerraron 3.500 quioscos en todo el país. Las causas de la caída en las ventas son dos que van en paralelo. Por un lado, un menor poder adquisitivo de la gente, especialmente en los barrios periféricos. Por otro, el fuerte aumento de precios de los productos del rubro, que en algunos casos supera el 40 por ciento interanual. FUENTE: DIA A DIA