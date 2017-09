La madre de Nora: “Ojalá no haya sido Marcelo, sería algo horroroso para mí”

Esa tarde infame, la tarde del 26 de noviembre de 2006, los semáforos de la ciudad se confabularon en su contra. Hacía horas que no se sabía nada de su hija Nora y ella, María Delia Grassi, o “Nené”, a secas, intuía que algo malo había ocurrido. Por eso le pidió a su hijo Juan que la llevara urgente para la Villa Golf. Los semáforos en rojo son, aún hoy, una imagen recurrente en su memoria. Cuanto más apurados estaban, las luces rojas se empeñaban en detener una y otra vez la marcha de la camioneta hasta que se adentraron en la Villa Golf y doblaron por la calle 5. Entonces, otras luces, las luces parpadeantes de los patrulleros y el gentío en torno a la casona familiar le dictaron a su corazón de madre que había sucedido lo peor. Hoy, María Delia Grassi es una sobreviviente, una mujer agobiada por el dolor y por la incertidumbre: “Llevo once años luchando y pensando, quién fue. Si es o no es, no lo sé. Yo digo que ojalá no haya sido Marcelo, porque me parecería una cosa horrorosa para mí. Yo no puedo decir que mi yerno fue o no fue. Por eso estoy como estoy”. La charla con PUNTAL transcurrió en un comedor silencioso y poblado de portarretratros. Entre frase y frase, el tic-tac de un reloj antiguo de pared acompaña la espera de la mujer bajita y de mirada bonachona que siempre evitó las apariciones públicas, las marchas o los reportajes. “Hasta me han llegado a decir que yo soy una madre espantosa porque nunca hice marchas, yo nunca he salido a la calle y nunca he salido a recibir a alguien como lo estoy haciendo ahora con vos. ¿Y por qué? Por que no quería saber nada con eso, porque eso me causa más dolor, me hace muy mal. O por ahí se te escapa algo y te dicen ‘mirá esta vieja lo que anda diciendo, metámosla presa, eh’. Entonces, me tengo que callar, hijito, y me seguiré callando”. ¿Qué la decidió a hablar ahora? Una situación fortuita: el jueves Nené estuvo en el despacho del fiscal que investiga el crimen de su hija, Daniel Miralles, y dijo que la noticia reflejada en el diario le trajo nuevos dolores de cabeza. “Estuve ahí porque fui citada ya dos veces por el fiscal, porque quería saber si íbamos a poner un abogado, porque parece que ya está decidido que se va a hacer un juicio contra Marcelo, eso lo digo por lo que veo en los diarios.Yo lo que quiero saber como madre es quién mató a mi hija, pero no puedo juzgar a nadie”. -¿Espera que se haga un juicio? -Yo sí, quisiera que se hiciera pero una cosa bien hecha, no a las apuradas. Creo que en once años han tenido tiempo para hacerlo y es por eso que Brito se opone, porque no han hecho un juicio bien hecho (sic). Para mí no lo han hecho bien. -¿Qué opinión tiene del fiscal Miralles? -Para mí es un muchacho bueno, lo conocí ahí en tribunales cuando me llamó por primera vez a declarar. -¿Qué impresión le ha dado su trabajo desde que tomó la causa? -Y bueno, como abogado lo ha seguido bien. Pero de eso yo no quiero hablar mucho, porque me siento mal, porque no se han hecho las cosas que se tenían que hacer en el momento. Eso sí puedo decirlo, que han hecho una chanchada con mi hija. Porque, ¿cuántos años han pasado? Son once años. ¿Vos sabés lo que es eso? Mi marido se murió de dolor, no de enfermedad, porque decía ‘yo me voy a ir sin saber quién mató a mi hija’. Su presencia en tribunales, dijo, le valió recriminaciones de la familia Macarrón. Ella aclaró que no estuvo ahí para expresar ningún apoyo al fiscal y sólo dejó en claro que en caso de que por ley no puedan designar a un asesor letrado como querellante, no buscarán otro abogado. -Más allá de no ser querellante, ¿sigue la marcha de la investigación? -Sí, siempre he seguido con interés y estoy al tanto. -¿Y qué le parece la dirección que ha tomado la Justicia? -Y, que va a caer nomás. De acuerdo con las ganas que tiene este muchacho (N.de la R: se refiere al fiscal de la causa), lo va a seguir. Y si ponen un jurado popular peor, porque la ciudad está brava. -¿Qué es lo que usted espera que suceda? -Que sea lo que Dios quiera, a mi hija no me la van a devolver. Llevo once años luchando y pensando, quién fue. Si es o no es, no lo sé. Yo digo que ojalá no haya sido Marcelo, porque me parecería una cosa horrorosa para mí. Yo no puedo decir que mi yerno fue o no fue. Por eso estoy como estoy. -¿Cree que un juicio le ayudará a despejar sus dudas? -Y, puede ser. Pero, desgraciadamente, no sé si se va a saber la verdad porque no ha sido uno solo. Hay muchas cosas que están en otros lados y las han hecho desaparecer. Hasta una comunicación telefónica hay que mi hijo la tiene grabada y que yo no la quiero ni oír porque me da bronca. Nené no aclara el contenido de esa grabación y una y otra vez deja entrever que calla muchas cosas por temor. Cuando se le pregunta si se siente atemorizada no lo niega: “Claro que tengo miedo”. -¿El temor es por algo o alguien que usted cree que está detrás de este crimen? -Sí, yo creería que sí. Es que esto ha sido organizado por varias personas. El que sea no pudo haberlo hecho solo, nunca. ¿Quién iba a saber que iba a estar sola? Eso fue algo que estaba organizado. No con eso quiero decir que sea mi yerno, porque no quiero que digan que yo lo estoy empujando a él. Un juicio me ayudaría a sacarme las dudas. -¿Cree que finalmente se va a hacer? -Para mí lo van hacer, porque está muy emperrado este muchacho, el fiscal. -¿Con Marcelo Macarrón se sigue viendo? -Nos estamos viendo todo el tiempo, los otros días fui, me atendió del pie y me dijo que tenía que operarme la semana que viene. -¿O sea que más allá de la grave acusación que pesa sobre él no ha cambiado su relación? -No, para nada, porque yo tengo que estar segura. Y por ahí pienso que él solo no podría haber hecho lo que hicieron con mi hija, suponiendo. Esa es la duda mía, ¡y vaya a buscar ahora a esas personas! Si han desaparecido un montón de cosas. Por momentos, “Nené” habla en forma catártica. Se olvida del grabador y luego vuelve sobre sus pasos. “Esto no lo pongas”, dirá dos o tres veces en la charla. Después, aclarará: “Me callé, querido, me tuve que callar porque tenía miedo que mataran a mi hijo o que me mataran a un nieto si yo hablaba. Ahora mismo, estoy temblando”. 