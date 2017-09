La lluvia complicó a Arias y hubo daños en Isla Verde por el viento

By lv20 Radio

Arias; Isla Verde.- Cuando parecía que la crisis hídrica empezaba a dar un respiro, la lluvia del pasado domingo, estimada en la zona en unos 65 milímetros, motivó nuevas complicaciones en Arias y alrededores, por la crecida de las grandes lagunas que rodean a la localidad. En una recorrida por la zona afectada, el intendente Matías Gvozdenovich no pudo ocultar su preocupación ayer por la acumulación de agua a la vera de la ruta 8 que, a la vez, está muy cera de la localidad. “La situación es preocupante y hay que vigilar todo, desde el viento y el oleaje, porque pueden afectar la ruta. A la vez, hay que esperar las consecuencias de esta lluvia, que sin dudas se harán sentir dentro de unos días”, expresó Gvozdenovich. Asimismo, es de destacar que los trabajos de evacuación hídrica, mediante canalizaciones, practicados por la Municipalidad, cumplieron su cometido a la perfección y no hubo ingresos al casco urbano. No obstante, los vecinos se mantienen en alerta ante la posibilidad de que nuevas lluvias puedan derivar en inundaciones en el pueblo. “El agua y el fuerte viento que provocó oleaje derribaron el muro de contención que se había construido al sur del pueblo. De inmediato hubo que salir a taponar los posibles ingresos de agua, mientras se colocaban bolsas para evitar que siga pasando”, indicó el contratista rural Fernando Rossi. Y agregó: “Es una pena que lloviera tanto porque habíamos recibido una retroexcavadora que se puso a trabajar en el nuevo camino, mejorándolo, pero la tregua del tiempo duró poco y ya estamos renegando de nuevo”. Es que, con la lluvia, el camino rural que se viene construyendo vio interrumpida su ejecución por las inclemencias climáticas. La amenaza sigue vigente. Por otro lado, las economías regionales siguen en deuda producto de tanta agua acumulada. Feroz tormenta La lluvia y el viento huracanado que generó temor en varias poblaciones del sudeste cordobés dejaron como saldo viviendas afectadas y una agitada tarea de Bomberos Voluntarios, en este caso, en Isla Verde. En esa zona se registraron casi 50 milímetros de lluvia durante el fin de semana, lo que derivó en que personal de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, y del área Obras y Servicios Públicos de esta localidad, recorriera los sectores más afectados por el viento, donde hubo caída de ramas y de algunos árboles. La localidad de Isla Verde registró también la voladura de un techo perteneciente a un galpón en el que se depositaban herramientas en inmediaciones de barrio San José. FUENTE:PUNTAL