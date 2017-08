La cooperativa de tamberos de Huanchilla mantiene las negociaciones por la planta de Moldes

By lv20 Radio

Las negociaciones de la cooperativa de tamberos de Huanchilla para la adquisición de la planta de SanCor, en Coronel Moldes, continúan su curso. Desde la cooperativa, manifestaron que se realizan gestiones para lograr el financiamiento y concretar la compra de la planta. El directivo de la cooperativa, Hernán Guerci, manifestó a Micrófono Abierto que se mantienen las negociaciones, desde la firma de la carta de intención. Explicó que se realizan gestiones de créditos ante el banco Nación. “Por la envergadura del proyecto, se realiza cada uno de los pasos pertinentes con el personal del banco”, expresó. Por otro lado, Guerci explicó que las negociaciones por la planta de Coronel Moldes no influyen con las macro negociaciones que se realizan entre la firma SanCor y las empresas internacionales. “A partir de lo evaluado y la cercanía de tambos a la planta de Moldes, nos interesa la fábrica como proyecto de crecimiento e integración vertical. Puntualmente estamos interesados por esa única planta. Respecto a las demás somos ajenos. Nosotros queremos una planta viable y sostenible en el tiempo para seguir dando trabajo en la localidad”, relató Guerci acerca de las intenciones que tiene la cooperativa para la planta de Coronel Moldes. Entretanto, el directivo de la cooperativa indicó que existen tasaciones y números concretos para la compra de la fábrica, pero debido al pacto de confidencialidad no develó mayores detalles a Micrófono Abierto. Al ser consultados por la factibilidad de concretar la compra, Guerci afirmó que el proyecto fue mucho más grande de lo provisto. “La idea de la cooperativa era elaborar, algo más chico, pero el proyecto es muy grande y los estamos tomando con toda la seriedad”, acotó. No obstante, se mostró optimista por las gestiones que se realizan con el banco Nación para lograr un financiamiento. FUENTE:http://www.lv16.com.ar/